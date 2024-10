Cea mai cunoscută sportivă din România pe Only Fans explică de ce se expune dezbrăcată pentru 20 de dolari

Alexandra și-a îndeplinit visul de a patina pentru România la Olimpiadă, dar în ultima perioadă activitatea ei sportivă a trecut în plan secundar. În vârstă de 33 de ani, ea s-a născut în România. A emigrat în Canada în 2001 și s-a stabilit la Toronto.

Are 30.000 de urmăritori

platforma pentru adulți, unde contra cost, persoane mai mult sau mai puțin cunoscute își expun trupurile. Românca are un tarif de 20 de dolari/per cont și se laudă cu peste 30.000 de urmăritori. Audiența îi asigură un câștig financiar important.

Alexandra a explicat de ce a decis să-și arată corpul fără perdea pentru publicul din toată lumea.

În clasa a șaptea s-a ras în cap

„Să începem cu câteva aspecte negative. Ideea este că lumea te va judeca întotdeauna, indiferent dacă alegi să faci ceva sau nu. Indiferent de subiect, ești fie prea mult, fie insuficient, prea gras sau prea slab, prea ciudat sau plictisitor.

Din fericire pentru mine, mi-am dat seama la o vârstă foarte fragedă că întotdeauna voi face lucrurile în felul meu. În clasa a 7-a m-am ras în cap, dorind să arăt ca Sinead O’Connor. Nu mă așteptam la mai puțin de la mine atunci, când aveam 13 ani. Nici acum și nici de la ceea ce voi face în viitor.

Are cont pe OnlyFans de trei ani

În 2021, am decis să deschid acest cont. Am tot primit o mulțime de like-uri la fotografiile în bikini. Oamenii mi-au sugerat să le vând pe această platformă.

Am crezut că este cea mai mare glumă și nu am vrut să fiu văzută ca o persoană cunoscută pentru faptul că vinde «fotografii în bikini», având în vedere că am muncit din greu ca sportivă, am muncit din greu pentru a avea o educație, vorbesc mai multe limbi străine și iubesc cu adevărat imaginea pe care mi-am creat-o și pe care am respectat-o.

“Opiniile oamenilor nu-mi plătesc facturile”

Înainte îmi păsa ce cred oamenii, dar apoi am realizat că opiniile lor nu îmi plătesc facturile. Voi continua să o folosesc la maximum pentru că îmi place cât de bine am ajuns să mă simt în propriul meu corp. Și am învățat să mă iubesc într-un mod diferit”, a scris Ianculescu pe instagram.

De curând, ea a scos la vânzare un costum de patinaj în care s-a antrenat. Prețul este de 500 de euro, i