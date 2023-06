Cea mai cunoscută videochatistă din România, „arsă” de ANAF: ”Au zis că nu îi interesează de unde îmi iau banii”

Ema Karter, cea mai cunoscută videochatistă de la noi, devenită între timp actriță de filme pentru adulți, a fost arsă de Fisc!

Prezentă la un summit organizat în București privind industria de videochat, actrița din filmele interzise minorilor, care face furori în străinătate cu producțiile 18+, ne-a mărturisit că ANAF a căutat-o după ce a spus la televizor că face mulți bani din videochat.

„Eu am avut probleme cu statul, după ce am spus la TV că fac bani mulți din asta. Nu mi-am calculat taxele, pentru că nu știam cum și contabilul nu mi-a spus.

Am luat o amendă și i-am întrebat pe cei de la ANAF direct. Au zis că nu îi interesează de unde îmi iau banii și că trebuie să plătesc cei 10%”, a dezvăluit cea mai cunoscută videochatistă din România, în exclusivitate pentru FANATIK.

Preconcepțiile despre industria de videochat. Modelele au vorbit pentru FANATIK

Ema, alături de Maria Necula, Adi Ionescu și Andra de la Stripchat au dezbătut, în cadrul evenimentului dedicat videochatului, care sunt a spus că nu a interesat-o niciodată ce a spus lumea despre meseria pe care o practică, precizând că e conștientă că e detestată de 80% dintre femei.

Despre industria de videochat, una destul de demonizată, deși produce bani frumoși, bani pe care și statul român i-ar putea câștiga din taxe și impozite, au vorbit și Maria și Andra.

„Într-o industrie atât de demonizată, e foarte greu să vorbești cu cineva. Nu e ceva despre care vorbești la facultate. E important să știi că faci asta fără să fii judecat”, a dezvăluit Andra de la Stripchat.

Despre experiența ca model de videochat și stigmatizare ne-a spus câteva cuvinte și Maria Necula, cea care deține agenția Best Models. Și nu a ascuns că a avut arte de experiențe cu totul și cu totul deosebite.

„În Olanda eram privite ca niște staruri”

„Eu am început ca model acum 18 ani, în Olanda. Acolo eram privite ca niște staruri. Unul dintre modele era într-o relație cu un cântăreț cunoscut, ca și cum cineva ar fi combinat cu Smiley. Nu existau probleme, erau privite modelele ca persoane publice.

Când am venit în România și am zis că sunt model de videochat, la o masă, nu ceilalți au reacționat ciudat, ci fetele care erau în studio au zis: `Fată, de ce spui`? Chestia asta cu judecatul e cu dus și întors”, a mărturisit Maria Necula.

O altă preconcepție, demontată de modelele de videochat, este cea potrivit căreia unele fete sunt forțate să practice această meserie. Atât Maria cât și Ema Karter spun că acest lucru e fals și că majoritatea modelelor care ajung la interviul de angajare știu foarte bine la ce se înhamă.

Ema Karter susține că a făcut videochat din proprie voință și respinge teoria conform căreia fetele sunt păcălite

„Fetele care ajung la videochat caută un anunț de angajare. Fata aia caută un anunț, ghici ce, vine de una singură la interviu, pleacă de la interviu, vine la ședința foto, pleacă de la ședința foto, vine la prima tură, pleacă de la prima tură.

Deci ea, săraca, știe unde ajunge. Toată lumea crede că le păcălim. Le spun că o fac cofetar și ajunge să fie videochatistă? Nu!”, a declarat Maria.

„La fel am făcut și eu. Am văzut un anunț: angajăm modele de videochat. Auzisem tot felul de lucruri, atunci eram la facultate, nu aveam bani. Auzisem că e prostituție, că tot felul.

Nu am avut probleme, nu m-a obligat nimeni. Am renunțat la videochat, pentru că nu mi-a convenit să împart banii și așa am devenit independentă”, ne-a spus și cunoscuta fostă videochatistă,

Banii se fac din conversațiile cu clienții, în 80% din cazuri

Mai mult de atât, reprezentantele industriei de videochat ne-au zis că nu toate conversațiile private pe care le au modelele cu clienții implică neapărat practici sexuale. 80% din bani se fac din… conversații!

„Câți bani poți să faci? Noi vorbim aici de sume colosale. În trei minute, câți bani îți poate da un bărbat? Banii se fac din conversație, că stai cu ăla vorbind ore întregi.

Oricine crede că banii din videochat se fac doar pentru că îți bagi niște dildo-uri în fund, ori e prost, ori nu vrea să știe. Cu atâta informație pe lumea asta, ignoranța e o alegere, prostia e o alegere”, ne-a zis Andra.

„Puțini îți cer în privat să te dezbraci imediat”

„Nu zic că nu se folosesc jucării sexuale. Unele sunt foarte explicite și fac mulți bani. Uneori mă minunez și eu de ce fac unele. Noi mai râdem în studio când modelul nu mai știe să ducă o conversație și ia dildo-ul în brațe. De cele mai multe ori, privatul începe cu o conversație.

Puțini îți cer în privat să te dezbraci imediat. Ce trebuie să mai explic este că traficul de utilizatori vine de pe site-urile pentru adulți, iar ăla care vine la noi nu caută literatură.

Mai vin și clienți de pe site-urile de dating, care își caută iubirea vieții lui. Ăla e dispus să meargă pe chestia asta. Sunt și excepții. Pe Flirt4Free fusese un live de 84 de ore.

Ce crezi că făcea fata aia atâtea ore? Că mai trebuia să și doarmă. Sunt live-uri de 5 ore, ce crezi că se întâmplă? Modelele stau de vorbă cu clienții”, a completat și Maria Necula.