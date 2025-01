Cea mai curajoasă decizie luată de Mutu la debutul ca antrenor la Petrolul! Ce l-a convins să arunce în luptă un debutant, student la două facultăți

Fostul internațional a aruncat în luptă, încă din primul minut, un fotbalist care până la 23 de ani nu jucase deloc în prima divizie.

Mutu a mers pe a treia variantă de portar

Raul Bălbărău a fost alegerea surpriză a lui Mutu pentru meciul de la Galați. Din trei variante avute la dispoziție, el a mizat pe cea mai puțin așteptată. Petrolul l-a pierdut în această iarnă pe Lukas Zima, plecat la FCSB.

ADVERTISEMENT

În locul lui, Adrian Mutu a vrut să-l aducă pe Andrei Vlad. După plecarea lui, Petrolul a rămas în trei portari: Linner, Eșanu și Bălbărău.

Linner este un fost internațional suedez, iar Eșanu a jucat la naționala de tineret a României. Cei doi au prins câte două meciuri în mandatul lui Mehmet Topal. Insuficient pentru a-l convinge și pe Mutu.

ADVERTISEMENT

A fost cel mai bun în pregătire

Acesta l-a ales pe Bălbărău deoarece Raul a fost cel mai bun portar în pregătire. În plus, Mutu vrea un portar român, considerând că acesta se poate face mai ușor de înțeles de colegii din fața lui.

Nu în ultimul rând, antrenorul Petrolului îl știa pe Raul de când acesta juca la Steaua. În 2022, Bălbărău a apărat 24 de meciuri pentru echipa din Ghencea, în liga secundă, iar în 12 dintre ele nu a primit gol.

ADVERTISEMENT

Ulterior, goal-keeperul de 23 de ani a ajuns la Debrecen, în Ungaria. De acolo s-a transferat la Noah, în Armenia, formație pe care a scăpat-o de la retrogradare. Mutu a mizat și pe dorința lui Bălbărău de a se afirma chiar acasă, el fiind din Galați.

Idolul e Casillas, îl admiră pe Courtois

Alegerea lui s-a dovedit inspirată, Bălbărău păstrând poarta intactă. “Nu a avut mare lucru de apărat, dar mi-a plăcut că a fost concentrat la maximum pe tot parcursul meciului”, a spus antrenorul Petrolului, care și-a propus să mizeze pe cât mai mulți tineri.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că nu am primit gol. Azi am aflat că voi juca, m-am pregătit bine, atât eu, cât și colegii mei. Mister a avut încredere în mine și țin să-i mulțumesc pentru asta, atât lui, cât și celorlalți care au încredere în mine. Mă așteptam să joc, pentru că m-am pregătit foarte bine, în ultimul an de când sunt la Petrolul în fiecare zi am muncit. Și Lukas când a plecat mi-a spus că el a ridicat ștafeta foarte sus și e rândul meu să continui ce a făcut el. Simt că trebuie să fiu eu, să fiu în continuare cum am fost până acum și rezultatele vor veni de la sine”, a afirmat Raul Bălbărău la finalul meciului.

Fostul goalkeeper de la CSA Steaua a vorbit și despre portarii pe care i-a admirat pe parcursul carierei: „Portarul care m-a inspirat a fost Iker Casillas, iar acum îmi place Thibaut Courtois”.

Dincolo de calitățile de sportiv, Raul Bălbărău este un tip inteligent și studios. El urmează cursurile a două facultăți, Drept și ANEFS, iar în timpul liber obișnuiește ssă citească destul de mult.