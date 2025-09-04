Sport

Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol uralele din bloc!”

Andrei Vochin a relatat la Oldies but Goldies care este cea mai mare înfrângere, dar și victoria cea mai mare a naționalei României.
Sebastian Coleasa
04.09.2025 | 19:50
Meciuri istorice pentru naționala României. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat la Oldies but Goldies despre cele mai mari eșecuri, dar și succese ale echipelor românești. În finalul discuției, s-a adus aminte și despre cea mai mare înfrângere a naționalei României, dar și despre victoria cea mai mare.

Asta e cea mai dură înfrângere a echipei naționale a României

Înainte de a menționa victoria la scor uriaș a naționalei României, Andrei Vochin a menționat, pe scurt, care a fost cel mai mare eșec din istoria „tricolorilor”.

„Cea mai mare înfrângere a noastră la nivel de echipă națională a fost în fața Ungariei cu 8-0”, a spus Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

Victoria la cel mai mare scor a naţionalei României

În continuarea discuției, invitatul special al lui Horia Ivanovici de la Oldies but Goldies a prezentat și victoria istorică cu care se poate mândri naționala României.

În cadrul discuției, Andrei Vochin a mărturisit și faptul că succesul important al României, obținut în fața Finlandei, l-a făcut să iubească fotbalul și să își dorească o carieră în acest domeniu.

„Iar victoria cea mai mare a naționalei României a fost cu Finlanda 9-0. Acela a fost meciul care m-a făcut pe mine să întreb ce e fotbalul. Eram la joacă cu alți copii în fața blocului pe la 5-6 ani. Mulți erau la meci și auzeam cum se bucură oamenii la goluri.

Am întrebat atunci ce este fotbalul. Voiam să văd și eu ce este și m-au luat, mi-au explicat și mi-au arătat. Ca privitor a fost dragoste la prima vedere. Am rămas acolo și m-am uitat”, a mărturisit Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

Sebastian Coleasa
