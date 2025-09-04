Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol uralele din bloc!”

Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat la Oldies but Goldies despre cele mai mari eșecuri, dar și succese ale echipelor românești. În finalul discuției, s-a adus aminte și despre cea mai mare înfrângere a naționalei României, dar și despre victoria cea mai mare.

Asta e cea mai dură înfrângere a echipei naționale a României

Înainte de a menționa victoria la scor uriaș a naționalei României, Andrei Vochin a menționat, pe scurt, care a fost .

„Cea mai mare înfrângere a noastră la nivel de echipă națională a fost în fața Ungariei cu 8-0”, a spus Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

Victoria la cel mai mare scor a naţionalei României

În continuarea discuției, invitatul special al lui Horia Ivanovici de la Oldies but Goldies a prezentat și victoria istorică cu care se poate mândri naționala României.

În cadrul discuției, Andrei Vochin a mărturisit și faptul că , l-a făcut să iubească fotbalul și să își dorească o carieră în acest domeniu.

„Iar victoria cea mai mare a naționalei României a fost cu Finlanda 9-0. Acela a fost meciul care m-a făcut pe mine să întreb ce e fotbalul. Eram la joacă cu alți copii în fața blocului pe la 5-6 ani. Mulți erau la meci și auzeam cum se bucură oamenii la goluri.

Am întrebat atunci ce este fotbalul. Voiam să văd și eu ce este și m-au luat, mi-au explicat și mi-au arătat. Ca privitor a fost dragoste la prima vedere. Am rămas acolo și m-am uitat”, a mărturisit Andrei Vochin la Oldies but Goldies.