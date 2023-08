Cea mai dură măsură luată de Gigi Becali la FCSB. Amenzi de 25.000 de euro!

Gigi Becali pregătește măsuri dure la finalul unei campanii europene eușuată. Capul de afiș îl ține eliminearea lui Chiricheș, care a destabilizat echipa și a lăsa-to pe FCSB în 10. Liderul din apărarea lui Charalambous a luat un galben pe final de repriză în urma protestelor,

Amenzi de 25.000 euro la FCSB

“Eu am 65 de ani îmi văd de treabă. Păi dacă stau eu pe capul lor, eu nici nu m-am dus. De azi încolo, cine mai ia galben pentru comentarii are 25.000 de euro amenda. Pai ce comentezi tu, comentează Messi la arbitru? Comentează marii fotbaliști la arbitru? A dat arbitru aia e nu se mai întoarce decizia.

Te duci tu comentezi, ce faci tu dacă comentezi? Marii fotbaliști nu comentează îți dai seama. Sunt aceste lucruri. Dacă vedeam o echipă care juca, care intra în careu sau care dribla. Dar eu n-am văzut un jucător. O să ziceți că eu vorbesc aiurea. Eu n-am văzut la ei un jucător de talia lui Coman, să fie așa talentat.

Coman trebuie să se antreneze. El zice că se antrenează, trebuie dublu antrenament dacă vrei. Ăia la 14-15 ani când îl văd pe unul că e talent. Imediat doctor, nutriționist, maseur. La noi, cum avem puțin talent la 17 ani, hai tatuaj, hai și aici tatuaj, acolo tatuaj”, a declarat Gigi Becali.

Nordsjaelland s-a calificat în play-off-ul Conference League după o dublă în care nu a primit gol de la FCSB. În ciuda unui atac plin de talente precum Florinel Coman sau Octavian Popescu, roș-albaștrii nu au găsit soluții și se văd eliminați prematur din Europa.

La FCSB se consumă nicotină

“Hai și puține pastile de nicotină, nu mai fumează, dar bagă pastile de nicotină care tot aia e. Tot drog e. Păi de ce? Creierul tău trebuie să se gândească la fotbal, nu să se gândească la nicotină. Dacă se gândește la minge, e mingea în cap. Zice că vrea minge, vrea minge. Și nu mai zice creierul că vrea nicotină sau alcool.

Asta este îți spun eu. Pentru că altfel nu se explică. Hai să zicem că nu am avut în ultimul timp talente. Dar am avut un Coman, am avut un Tavi Popescu, Alții nu au avut așa talent dar au muncit și au reușit să se transfere.”, a declarat Gigi Becali într-o conferință de presă susținută în fața Palatului din Piața Victoriei.

Pentru FCSB, campionatul devine principalul obiectiv. cu 12 puncte din 12 posibile, echipa lui Becali ocupă primul loc în ciuda unui meci mai puțin dispotat. Are 8 goluri marcate, două primite, iar următorul meci va fi contra celor de la Poli Iași. Moldovenii sunt pe locul 15 cu 3 puncte, 5 goluri marcate și 11 primite.

Becali ameninta cu amenzi