Cea mai dură reacție de după Dinamo – U Craiova 5-1: „Catastrofe! I-a făcut zdrențe Musi”

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Nicolae Negrilă (72 de ani) a avut cea mai dură reacție după meciul Dinamo – Universitatea Craiova 5-1. Fostul mare fotbalist al „Craiovei Maxima” nu a avut milă de jucătorii antrenați de Filipe Coelho. Nu a menajat pe nimeni și a fost foarte dur în principal vizavi de fotbaliștii responsabili de faza defensivă.

Nicolae Negrilă, cea mai dură reacție după Dinamo – U Craiova 5-1

Fostul fundaș dreapta s-a arătat siderat de modul în care Alexandru Musi s-a „distrat” cu apărarea oltenilor în această partidă. De asemenea, l-a „taxat” dur pe Juraj Badelj, cel care a fost eliminat în prelungirile primei reprize și astfel și-a semnat „sentința”, devenind indezirabil la Universitatea Craiova după acest episod,

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„Lasă-mă, lasă-mă… Catastrofe, ce să zic?! Nu pot să dau note de trecere cuiva de la Universitatea, nu pot, oricât aș încerca. Și portarul slab, slab, și apărarea slabă, slabă, toată lumea… N-am jucat nimic, nimic, nimic. Măcar să reparăm ceea ce sper eu că a fost un accident, iar miercuri să ne revenim, nu se poate așa ceva.

Păi, tu, fundaș central (n.r. Badelj), să-l împingi pe ăla în așa hal!? Sunt lucruri elementare care se învață de la juniori. Musi i-a făcut zdrențe, dădea mingea pe lângă ei și-i lua la fugă. Niciunul nu era în stare să țină de minge. Cum să-ți dea Dinamo cinci, cum?! Pe vremea mea, dacă băteai Dinamo, Steaua, Rapid, nici nu mai conta ce faci cu alte echipe”, a spus Nicolae Negrilă, potrivit

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În continuare, fostul mare fotbalist al Științei a transmis ce așteptări are de la echipa antrenată de Filipe Coelho la : „Să aibă creierul limpede, să șteargă tot ce-a fost până acum. Este foarte, foarte, foarte important să ne calificăm. Mă, copii, să aveți răbdare, să nu luăm gol că altfel e ‘arrivederci’ (n.r ‘La revedere’ în italiană).

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Bulgarii ăia joacă dur. Ne-am făcut de râs cu Dinamo, asta e, ne revanșăm cu ei data viitoare, acum cu gândul doar să ne calificăm în Europa. Mă duc la meci, normal. Păi, ce, ținem cu echipa doar la bine?! Ținem cu echipa noastră și la bine, și la rău… Să aibă răbdare la construcție, să nu mai piardă mingea aiurea în jumătatea noastră, să dăm gol în prima repriză, ar fi foarte bine, apoi să dăm golul calificării în a doua”.