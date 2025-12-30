Cea mai dură reacție despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: ”Sincer, nici nu știu cine e”

ADVERTISEMENT

Daniel Paraschiv a plecat de la FC Hermannstadt din postura de golgheter, dar nu a reușit să se impună în Spania. El a intrat în vederile oficialilor de la Rapid, care încearcă transferul său în această iarnă.

Transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid nu impresionează

Împrumutat până la finalul sezonului de Real Oviedo la Cultural Leonesa, Daniel Paraschiv a jucat foarte puțin la formația din La Liga 2. O posibilă venire a sa la Rapid a fost comentată și de impresarul Florin Manea.

ADVERTISEMENT

”Sincer, știu că o să sune aiurea, dar nici nu știu cine e Daniel Paraschiv. Cel care era pe la Hermannstadt? Da. Și nu a jucat la Oviedo? Am înțeles. Nu știu care e situația. Vrea în România sau ce? Îl vrea Rapidul? Probabil că au studiat, știu despre cine e vorba. Eu nu sunt adeptul repatrierilor”, a declarat Manea, la emisiunea .

Atacantul în vârstă de 26 de ani a jucat doar 391 de minute în 10 meciuri pentru Cultural Leonesa în acest sezon și a înscris un singur gol. Reușita a venit în victoria cu 3-1 în fața lui CD Tropezon, în primul tur al Cupei Spaniei.

ADVERTISEMENT

Paraschiv a refuzat-o pe Dinamo pentru Rapid

Aflat într-o situație dificilă în Spania, Daniel Paraschiv a fost curtat intens de Dinamo și Rapid în această iarnă. Andrei Nicolescu, președintele ”câinilor”, a mărturisit că .

ADVERTISEMENT

”Cred că Paraschiv e un transfer închis pentru Rapid. Probabil a contat foarte mult pentru el partea financiară. E un jucător român, la o vârstă cu potențial încă. Ne-am raportat la parametri rezonabili pentru ce a arătat el în ultimul timp.

L-am fi luat pentru a avea încă o opțiune acolo, am zis din octombrie ca suferim în atac, dacă am fi avut un jucător cu cifrele atacanților de anul trecut, Dinamo ar fi fost mai sus!”, a spus Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Rapid a anunțat primul transfer al iernii

La rândul său, Victor Angelescu, președintele Rapidului, a anunțat că este , care va veni sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare definitivă, însă nu a oferit niciun nume.

”Suntem în mai multe negocieri. Cred că vom reuși să închidem prima negociere în așa fel încât să plece în cantonament cu echipa. Săptămâna viitoare, da, sperăm să închidem primul transfer, dacă nu și al doilea. Suntem destul de aproape.

Primul transfer nu este din campionatul intern, este din afară. Suntem aproape înțeleși cu un atacant. Dacă ne înțelegem, plătim o sumă. Împrumut cu opțiune. Plătim niște bani pentru împrumut și avem opțiune”, a precizat Angelescu.