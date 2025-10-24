Sport

Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”

Scandalul de la Craiova dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram produce reacții după reacții. Ce a spus Giovanni Becali, de fapt, despre cum trebuie soluționat conflictul din tabăra oltenilor.
Mihai Dragomir
24.10.2025 | 12:32
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a vorbit despre scandalul de la Universitatea Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Universitatea Craiova trece printr-un conflict în vestiar între antrenorul Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, jucătorul său. Giovanni Becali a spus totul despre situația tensionantă din tabăra oltenilor și a spus cum trebuie să se rezolve.

Giovanni Becali, vehement în cazul disputei dintre Rădoi și Baiaram. „Așa trebuie să faci!”

Universitatea Craiova a început noul sezon în forță, având rezultate mari și în campionat și în cupele europene. Treptat, entuziasmul oltenilor a scăzut, alterat și de anumite neînțelegeri din vestiarul echipei.

Ştefan Baiaram, scos din lot la Universitatea Craiova – Noah, nu are cea mai bună relație cu antrenorul Mirel Rădoi. FANATIK a aflat că atacantul s-a supărat foarte tare înaintea meciului că nu a fost printre titulari şi a urmat apoi un adevărat scandal cu antrenorul echipei. Giovanni Becali a comentat în direct episodul neplăcut și a spus lucrurilor pe nume.

„Craiova până nu-si rezolvă problemele dintre Baiaram și Rădoi… Eu nu înțeleg, Rădoi are minte, e deștept, vorbește frumos, du-te bă frate și rezolvă-ți problema cu președintele și cu jucătorul. Bă, uite care e problema, eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu. Cine înțelege bine, cine nu. Așa trebuie să faci ca să termini.

Și Baiaram era pe buzele tuturor. L-am și prezentat, firma mea, a noastră, l-am prezentat la multe echipe, dar el n-are constanță, se ceartă cu antrenorul. Păi cum? Când să pleci? Dacă nu ai o discuție în care să rezolvi problema asta. E un jucător care face diferența, ce să mai discutăm. Dacă nu se rezolvă problema asta cu Bairam, vor avea probleme cei de la Craiova. Deja au semnat 4-5 copii U21 și nu joacă!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Curiosul caz al lui Luca Băsceanu. Au greșit oltenii când l-au transferat?

Un alt semn de întrebare la Universitatea Craiova este legat și de Luca Băsceanu, fotbalistul transferat cu 1 milion de euro în vară de la Farul și care are toate șansele să plece în iarnă din Bănie. Giovanni Becali a explicat și aici ce trebuia făcut, de fapt.

„Ei trebuiau să rezolve problema din vară. L-am auzit pe Rădoi spunând că e transferul lui Mihai Rotaru. Rădoi a avut o discuție cu Băsceanu, ai jucat 2-3 meciuri, nu tot meciul, dar 60-70 de minute, o să vină momentul când o să joci și în iarnă luăm o decizie.

Toată decizia asta trebuia să o fi luată în vară, după ce a semnat. Pac, îl împrumutam undeva și juca. Îl lăsam la Farul încă 6 luni. Care era problema?”, a mai spus Giovanni Becali.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
