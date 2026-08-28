Cea mai dură reacție la adresa lui Filipe Coelho după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0: ”Ai murit gol pușcă!”

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Nu puțini sunt cei care îl văd pe Filipe Coelho principalul vinovat pentru înfrângerea din partida Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0. Iar reacția unui fost mare fotbalist al Băniei la adresa antrenorului spune totul.

Filipe Coelho, pus la zid după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

Imediat după și ratarea calificării în grupa de Europa League, Gică Craioveanu (58 de ani) a avut un discurs extrem de dur la adresa tehnicianul portughez. Fostul atacant i-a reproșat lui Coelho alegerile tactice și consideră că Universitatea Craiova a avut un culoar excelent în acest sezon al cupelor europene.

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”Traseul pe care l-a avut Craiova n-o să-l mai întâlnească nicio echipă din România în următorii ani. Traseul a fost accesibil. Levski Sofia nu este un balaur, mie mi s-a părut o echipă modestă, drept dovadă a luat patru de la AEK Atena. Era un traseu bun, un parcurs bun. Ai căzut în Europa League, nici în Europa League…

Această echipă, Ararat-Armenia, este foarte, foarte modestă, cu tot respectul. Să nu te duci peste ei, să continui cu trei fundași centrali, când ei nu au ocazie de gol și folosesc un singur vârf. Eu asta nu înțeleg. Îi reproșez. Ai murit gol pușcă… Ararat era o echipă de bătut, mult sub Craiova”, a declarat Craioveanu, la emisiunea .

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Cum s-a apărat Coelho

După 1-1 pe teren propriu, Universitatea Craiova a pierdut dramatic returul de la Erevan, scor 0-1. Oltenii au fost la conducerea jocului, dar au ratat numeroase ocazii, iar Ararat-Armenia a dat lovitura în minutele de prelungiri, după ce Laurențiu Popescu salvase două lovituri de la 11 metri.

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Tocmai . ”Cred că am avut o prestație bună, ne-am creat multe șanse, nu i-am oferit șanse adversarului, dar nu am fost eficienți. Am fost echipa mai bună de pe teren, dar am ratat golul. Golul e un cel mai important în fotbal.

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Este dificil de acceptat, dar trebuie să muncim mai departe. Am făcut o treabă foarte bună. Aceste lucruri se pot întâmpla. Acum trebuie să ne refacem. Nu sunt îngrijorat. Trebuie să marcăm, dar nu este doar despre atacanți. Trebuie să continuăm să ne creăm ocazii și să marcăm. Eram îngrijorat dacă nu ne cream ocazii”, a spus Coelho.

Posibilii adversari ai Craiovei în grupa de Conference League

După înfrângerea de la Erevan, campioana României va evolua mai departe în grupa de Conference League, la fel ca și în sezonul precedent. Tragerea la sorți pentru această fază va avea loc vineri, 28 august, de la ora 14:00.

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Universitatea Craiova și va disputa șase jocuri, trei pe teren propriu și trei în deplasare. Echipele clasate pe primele opt poziții la finalul grupei vor merge direct în optimile de finală, în timp ce cele clasate pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.