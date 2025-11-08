Cea mai dură reacție la adresa lui Louis Munteanu, care a cerut 60.000 de euro lunar la FCSB. „Bine i-a făcut Gigi Becali!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Subiectul transferului lui Louis Munteanu la FCSB a fost unul foarte fierbinte în ultima perioadă și intens discutat. Adrian Mutu l-a pus la zid pe tânărul atacant de la CFR Cluj după pretențiile salariale pe care i le-a impus lui Gigi Becali.

Adrian Mutu, verdict clar după ce Louis Munteanu i-a cerut 60.000 de euro lui Gigi Becali

Louis Munteanu este golgheterul sezonului trecut de SuperLiga, jucător pe semnătura căruia s-au luptat mai multe cluburi. El a ajuns la CFR Cluj în cele din urmă, însă Gigi Becali nu și-a pierdut nici în prezent interesul pentru talentatul fotbalist.

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit că și a cerut un salariu de 60.000 de euro pentru a venit în cele din urmă la FCSB în fereastra de iarnă. Adrian Mutu a reacționat foarte dur după ce a aflat de

„Bine i-a făcut. Atunci când tu nu ești conectat cu realitatea care te înconjoară, Gigi și-a dat seama și i-a închis telefonul. Adică despre ce vorbim? 45 e mult la ce a arătat în general până acum. El a avut un sezon bun, dar sunt oameni la FCSB mai vechi acolo, cu sezoane mai bune, unii chiar golgheteri.

Eu cred că ar trebui să își concedieze managerul imediat. E clar că e o persoană care nu îl sfătuiește în cel mai bun mod și să se gândească la fotbal, pentru că dacă mai stă mult în tratative și în altfel de pretenții, probabil va pierde și mai mult.

E clar că atât, Louis, care e un jucător excepțional, un vârf incredibil, cu o mobilitate foarte bună, ca să îi dau și cezarului ce este al cezarului… E clar că atât el cât și managerul lui nu sunt conectați la realitatea care ne înconjoară și la România. Și atunci, Louis ar trebui să-l concedieze și să gândească la fotbal. Asta e, cred că, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face. Păcat pentru el. Și managerul poate să piardă la partea financiară, dar Louis va pierde cel mai mult!”, a spus inițial Adrian Mutu.

De ce crede Adrian Mutu că Louis Munteanu a refuzat totuși să meargă la FCSB

„Briliantul” a mai spus ulterior și ce crede despre felul în care Louis Munteanu a gândit în cele din urmă dacă să vină sau nu la FCSB. Mutu este de părere că atacantul s-a temut de criticile lui Gigi Becali și că ar trebui să adopte modelul lui Daniel Bîrligea.

„De, știe unde se duce, ghilotină. Probabil o fi zis, Louis, bă, dacă mă duc la FCSB, măcar să iau bani, că nu știu… Adică, probabil, n-a avut așa mare încredere în el să vină într-un ambient, într-o atmosferă unde ghilotina e foarte aproape de tine. Și aici mă refer la Gigi Becali. Deci e risc pentru că trebuie să joci la un nivel.

El ar trebui să învețe din atitudinea lui Bîrligea, care a venit fără prea mult zgomot și uite că a fost rar, rar criticat. Iar atunci când a fost… a mers înainte, și-a făcut treaba și se ridică din nou la un nivel bun. Bine, poate asta face parte din ADN-ul lui Bîrligea, el fiind un luptător de mic și a trecut prin multe și probabil și asta îl face să fie imun la anumite chestii, dar aici și Louis Munteanu ar trebui să învețe de la asta, pentru că suntem pe cale, dacă continuă așa, să pierdem un talent uriaș din fotbalul românesc!”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Cifrele lui Louis Munteanu în sezonul trecut

Transferat de la Fiorentina în vara anului trecut, Louis Munteanu a avut un sezon 2024/2025 de vis la CFR Cluj. În 42 de meciuri pentru echipa din Gruia, atacantul a marcat 25 de goluri și a oferit 3 pase decisive. La finalul stagiunii, el a fost desemnat golgheterul SuperLigii, și a reușit să își treacă în palmares și Cupa României alături de ardeleni.