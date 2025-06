Cea mai fastuoasă nuntă a anului în lumea mondenă: 18 preoți, 500 de invitați și o vedetă surpriză în rolul miresei! Foto exclusiv

Cea mai fastuoasă nuntă a anului din lumea mondenă a avut parte nu doar de lux și tradiție, ci și de un moment sfâșietor. Miresica, o vedetă adorată de public, și-a atașat o poză cu tatăl decedat la buchetul de mireasă, unde mai pui că a lăsat și un loc gol la masa festivă, în amintirea lui. Emoția a fost copleșitoare.

Nuntă de pomină în lumea mondenă românească

Artista de renume care și-a pus pirostriile este una dintre gemenele folclorului maramureșean. Surorile Suzana și Daciana Vlad s-au făcut remarcate în lumea muzicală prin stilul autentic pe care îl promovează. Cu o voce plină de tradiție și o prezență unică, cele două au reușit să cucerească publicul pasionat de muzica populară.

După doi ani de iubire, , a renunțat la burlăcie. În exclusivitate, pentru FANATIK, vedeta a împărtășit imagini și detalii emoționante despre nunta sa tradițională, care a respectat cu strictețe obiceiurile locale din Maramureș.

„Nunta a avut loc într-o zi de joi, 12 iunie, într-o loc din Vișeu de Sus, Maramureș. Eu am plecat de acasă de la Săliștea de Sus, iar mirele din Săsar, locul lui natal. Cununia religioasă a fost oficiată de 18 preoți, printre care s-a aflat și nașul din partea mea, el însuși preot, dar și fratele meu, preotul Andrei. El a dat răspunsurile la strană alături de Grupul Psaltic Theologos.

Conform tradiției locale, am avut câte o pereche de nași fiecare. Starea civilă a avut loc a treia zi de Paște, în localitatea de unde este David, în compania familiei și a nașilor.”, a mărturisit Suzana Vlad, recunoscută ca una dintre gemenele folclorului maramureșean, pentru FANATIK.

Cum a reușit această vedetă să aducă laolaltă tradiția maramureșeană și amintirea tatălui ei într-o nuntă de neuitat?

Ziua cea mare a fost pentru artista noastră, a cărei nuntă a uimit lumea mondenă mioritică, un moment plin de încărcătură sufletească, în care tradiția maramureșeană s-a întâlnit cu emoția profundă a unei absențe greu de umplut: lipsa tatălui ei. Pentru a-l simți aproape, chiar și în această zi unică, ea a ales să păstreze un loc gol la masa festivă, unde a așezat o fotografie cu el. Un gest care a emoționat pe toată lumea prezentă.

Și asta nu e tot, a purtat și în buchetul de mireasă o poză cu chipul părintelui său, simbol al dragostei și al legăturii lor care transcende timpul și spațiul. Despre toate aceste momente încărcate de semnificație și despre cum a îmbinat tradițiile locale cu momentele moderne, artista ne-a povestit cu ochii în lacrimi.

„A fost nuntă exact așa cum am visat. A îmbinat tradiția maramureșeană cu momente moderne. Am respectat în totalitate obiceiurile locului. De la „iertări”, un moment profund emoționant pentru mine – întrucât tatăl meu nu mai este în viață – până la „strigături” și hore tradiționale în curte.

Mirele a venit după mine, iar fratele meu a avut onoarea să mă conducă spre altar, iar pe David l-a condus mama lui. La masa mamei mele, am păstrat un loc gol, unde am așezat o fotografie cu tatăl meu, iar eu am purtat și în buchetul de mireasă o poză cu el.”, a povestit artista, cu ochii în lacrimi.

Surpriză de proporții la fastuoasa nuntă care a oprit lumea mondenă pe loc. Ce a primit Suzana Vlad de la sora ei geamănă

Nunta Suzanei Vlad a fost un adevărat eveniment de proporții, care a reunit peste 520 de invitați din toate colțurile lumii. atmosfera a fost completată de momente artistice speciale, inclusiv un cadou muzical oferit de sora Suzanei, Daciana Vlad, care i l-a adus pe scenă pe . Despre această zi memorabilă, care a fost numită de mulți „nunta anului 2025”, artista a povestit pentru FANATIK.

„La bucuria noastră au participat peste 520 de invitați, unii veniți din colțuri îndepărtate ale lumii: America, Irlanda, Portugalia, Anglia. Dar și din multe colțuri ale țării, semn că dragostea noastră, a adus împreună oameni de pretutindeni.

La nuntă a cântat atât Alin Oprea de la Talisman (cadou din partea surorii mele, Daciana), cât și alți artiști cunoscuți în zona noastră. Cei care au participat au spus ca a fost cea mai frumoasă nuntă la care ei au fost părtași, unii au numit-o chiar “nunta anului 2025”. Petrecerea a ținut de la ora 19 până la 5 dimineața.”, a mai spus Suzana Vlad, pentru FANATIK.

Cum a ajuns o glumă cu rochia de mireasă să devină realitate?

Povestea de iubire dintre a început într-un mod neașteptat, în mediul online, deși artista recunoaște că nu credea în relațiile formate pe rețelele de socializare. Totul a luat o turnură surprinzătoare după o întâlnire întâmplătoare la un concert Bosquito, urmată de o escapadă la Cluj, care le-a schimbat destinul.

Un episod amuzant de la începutul relației – când David avea în mașină un costum de mire și o rochie de mireasă – s-a transformat cu timpul în realitate. Cererea în căsătorie a avut loc în noiembrie, la Milano, iar în doar câteva luni, totul era pregătit pentru cea mai fastuoasă nuntă a anului.