Cea mai fierbinte cântăreață de muzică de petrecere se mărită! Daniela Ploia: „Mă mut din țară!”

Daniela Ploia este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară. Cu toate că are succes pe plan profesional și a ajuns să câștige din ce în ce mai bine, norocul nu prea i-a surâs în dragoste. A fost rănită și trădată de foștii parteneri, însă acum se pare că soarele a răsărit și pe strada ei… și va rămâne așa o perioadă. Spunem asta pentru că artista are planuri de nuntă.

Daniela Ploia, pregătită să plece din țară pentru dragostea vieții ei

Daniela Ploia a făcut și primele declarații, în exclusivitate, pentru FANATIK despre noua cucerire. Se pare că căci și de această data iubește tot un bărbat care lucrează în sistemul medical.

„Sunt foarte bine, am o relație cu un medic din Grecia. Ne cunoaștem de ceva timp, dar nu facem publică relația pentru că îmi doresc să o consolidez și vreau să mă conving că este ce trebuie această relație.

Dacă va fi așa cum îmi doresc, va afla toată lumea. Momentan suntem bine așa și vreau să o țin departe de ochii curioșilor”, a declarat Daniela Ploia, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Daniela Ploia: ”Am luat în calcul să mă mult în Grecia. Nu vrem să stăm la distanță”

Îndrăgostită lulea de noul partener, cântăreața de muzică populară se gândește să se mute din țară pentru el. Daniela Ploia dă dovadă de altruism și susține că nu vrea să îi compromită cariera iubitului în România. În plus, cântăreața nu este nepregătită nici în ceea ce o privește pe ea. Și-a făcut deja planul și, în caz că nu îi iese cu muzica, artista mai are un as în mânecă.

„Am luat în calcul să mă mut eu în Grecia. Spun asta pentru că sistemul medical românesc este la pământ și nu l-aș compromite pe el. Nici el nu dorește să lucreze în România. Dacă ar fi să mă mut în Grecia aș cânta, aș lucra ca asistentă pentru că am făcut și școala de asistente.

Mă descurc cât de cât în limba greacă, știu limba engleză, este în regulă. Ne-am gândit la cum vom face pe viitor pentru că nu vrem să stăm la distanță”, spune artista pentru FANATIK.

Daniela Ploia, pregătită să îmbrace rochia de mireasă

Cântăreața de muzică populară și actualul partener se cunosc de multă vreme. Au fost mai întâi prieteni, apoi, ușor, ușor relația lor s-a transformat într-una de iubire.

„Ne cunoaștem de mulți ani, dar am decis să avem o relație de puțină vreme. Am fost prieteni inițial. El mi-a ascultat poveștile de viață și m-a ănțeles. Apoi s-a întâmplat ceva că am trecut de la amiciție la iubire.

Până acum pot spune că funcționează lucrurile. Cred în Dumnezeu cu tot sufletul meu și sper ca de data aceasta să fie cu noroc”, a mai declarat ea pentru FANATIK.

Daniela Ploia a fost înșelată de fostul partener cu două femei în același timp

În urmă cu câțiva ani, artista a cunoscut un medic român care este stabilit la Paris. S-au cunoscut pe Facebook și după ce au conversat timp de 8 luni în social media, și s-a văzut oficial cu bărbatul.

A plecat la Paris pentru el, însă acolo a avut parte de șocul vieții ei. Daniela Ploia a aflat că cel pe care îl vedea alesul său o înșela, nu cu una, ci cu două femei în același timp. Artista a pus punct pe loc legăturii dintre ea și medicul român și timp de trei ani a decis să nu-și mai facă nicio relație.