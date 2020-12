Cea mai fragedă friptură de porc la cuptor, cu vin și usturoi. Rețetă specială pentru masa de Revelion

Vineeee valul doi! Nu, nu de COVID-19… De mese pantagruelice! A trecut festinul de Crăciun, urmează masa de Revelion. FANATIK vă dă rețeta pentru cea mai fragedă friptură de porc la cuptor, cu vin și usturoi!

Cu toate aperitivele delicioase din lume, tot friptura este baza oricărei mese de sărbătoare. Masa de Revelion nu face excepție. Tradiția spune că nu este deloc bine să mâncați carne de pasăre în noaptea de Anul Nou, așa că, vorbă din vechime, „Cea mai bună pasăre e… porcul”!

Dacă v-a mai rămas friptură de la Crăciun, dați-o pomană unor semeni loviți de soartă, care nu au posibilități să umple masa de Revelion cu așa ceva, bucurați-vă de bucuria lor și haideți să „gătim” împreună o altă tranșă de friptură de porc la cuptor. Cu vin și usturoi! Iată mai jos rețeta!

Ingrediente pentru friptura de porc la cuptor, cu vin și usturoi

2 bucăţi de carne de porc (cotlet, ceafă sau spată de porc, de 250-300 de grame fiecare)

4 căţei mari de usturoi

2 linguri de untură de porc (sau, evident, ulei dacă nu ați… tăiat porcul de Crăciun)

1 cană de vin alb sec

1 lingură amestec de rozmarin, oregano şi, opțional, în funcție de cât de iute vă place să mâncați, fulgi de ardei iute

2 foi de dafin

Sare, piper după gust

Ingredientele prezentate sunt, după cum v-ați dat seama, pentru două porții. Extrapolați cantitățile pentru câte porții aveți nevoie să puneți pe masa de Revelion dacă „riscați” să aveți musafiri în plină perioadă de restricții impuse de Al Treilea Război Mondial declanșat și susținut cu furie de coronavirusul SARS-CoV-2…

Mod de preparare a fripturii de porc la cuptor, cu vin și usturoi

– Bateți carnea cu „toporișca” de șnițele, dar n-o zdrobiți, n-o subțiați ca pentru șnițele, doar „frăgeziți-o”, mai ales dacă are zgârciuri.

– Asezonați carnea cu condimente, sare şi piper după gust.

– Puneți bucățile de carne într-o tavă încăpătoare, adăugați untura de porc sau uleiul, foile de dafin, vinul.

– Zdrobiți cățeii de usturoi întregi, cu latul cuțitului, pentru a-și păstra savoarea și împrăștiați-i peste bucățile de carne.

– Încingeți cuptorul, la foc mediu, până la 190 de grade Celsius.

– Acoperiți tava cu o folie de aluminiu și băgați-o la cuptor timp de 45 de minute.

– Scoateți tava din cuptor după 45 de minute, dați folia la o partea cu grijă la aburii fierbinți.

– Creșteți temperatura cuptorului la 210 grade Celsius, cu foc mare. Puneți din nou tava în cuptor, întoarceți carnea la 8-10 minute pe fiecare parte, până se rumenește uniform.

– La final, dacă sosul a scăzut prea mult, mai puneți o jumătate de cană cu vin.

– Friptura de porc cu vin și usturoi „merge” bine cu garnitură de cartofi la cuptor și salată de sfeclă roșie cu hrean sau murături asprtate, după gust.