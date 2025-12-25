Cea mai frumoasă antrenoare din handbalul românesc, apariție de senzație de Crăciun! Mihaela Evi a încins imaginația internauților. Foto

ADVERTISEMENT

Mihaela Evi este cunoscută deja pentru aparițiile sale surprinzătoare de pe rețelele de socializare. Iată însă că și de Crăciun, cea mai frumoasă antrenoare din handbalul românesc a făcut o postare pe măsură.

Cum s-a afișat Mihaela Evi în prima zi de Crăciun

De această dată, Mihaela Evi a optat pentru o ținută festivă. Mai exact, aceasta a publicat câteva imagini pe contul personal de Instagram îmbrăcată în Crăciuniță. Antrenoarea a optat pentru un corset roșu cu puf alb.

În unele fotografii postate aceasta se află într-o cutie generoasă pentru cadouri. În altele în schimb este înconjurată de niște luminițe de Crăciun. Iar ținuta îi scoate într-adevăr în evidență formele.

Și evident că asta au remarcat și următorii antrenoarei. În doar o zi de când a făcut postarea, ea a adunat mai bine de 700 de aprecieri, dar și zeci de comentarii. Nu puțini sunt cei care i-au făcut complimente acesteia.

Mihaela Evi nu a renunțat definitiv la visul său

Menționăm faptul că în trecut, Mihaela Evi și-a dorit să facă performanță în handbal. Din păcate însă, aceasta a suferit mai multe accidentări de-a lungul timpului care aveau să îi năruiască visul.

Chiar dacă nu mai poate juca handbal la cel mai înalt nivel așa cum și-a dorit însă, aceasta nu a renunțat definitiv la sport. În prezent, Mihaela Evi este antrenoare .

De altfel aceasta s-a arătat încântată de noua sa meserie, dar și de capacitatea pe care o are. Amintim că antrenoarea are în plamares șase titluri de campioană națională, iar în alte trei dăți a devenit vicecampioana națională.

Ce spunea antrenoarea despre posibilitatea de a prelua grupa de excelență a Gloria Bistrița

Amintim că la un moment dat, a vorbit și despre posibilitatea de a prelua grupa de excelență a Gloria Bistrița. Printre altele, superba antrenoare dezvăluia că a muncit enorm pentru ceea ce face în prezent.

Totodată, funcțiile pe care le-a deținut de-a lungul timpului nu au fost oferite pur și simplu. Mihaela Evi mai scria atunci că dacă la un moment dat va fi nevoie de ea mai sus, cu siguranță nu va refuza nicio propunere.

Până atunci însă, aceasta preferă să se ocupe de tinerele din echipă, astfel încât acestea să facă performanța dorită. Totodată, antrenoarea nu s-a arătat interesată de alte bârfe ori de ce spun alte persoane.

„Nu am obținut niciodată nimic în viața mea fără muncă. Multă muncă, aș putea spune. Nu am avut pe nimeni care să mă împingă de la spate nemeritat sau care să îmi ofere lucruri, funcții, gratuit. Și sunt perfect ok cu asta. (…).

Vă scriu aceste rânduri pentru că, de când au apărut veștile despre înființarea centrului de excelență la Bistrița, primesc o mulțime de întrebări și văd că numele meu este rostit în multe discuții. Vreau să fie clar: nu am niciun fel de legătură și nu știu absolut nimic despre toate acestea. Nu am fost pe listă nici acum un an, când s-a înființat prima grupă, cu siguranță nu sunt nici acum. Nu sunt profilul potrivit.

Eu sunt doar angajată a clubului Gloria pentru încă un an și jumătate, până când fetele pe care le-am crescut vor ajunge la maturitate. După aceea, dacă nu va fi nevoie de mine mai sus, voi încheia cu multă bucurie în suflet și împlinire un proiect minunat”, scria aceasta pe contul oficial de Facebook.