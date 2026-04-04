Cea mai frumoasă fană a lui Inter Milano face dezvăluiri de senzație: ”Am învățat să nu mă las afectată de judecățile altora”

ADVERTISEMENT

A fost una dintre protagonistele unui reality show numit Le Capitane în urma căruia a divorțat de partenerul de viață, fotbalistul Blerim Džemaili. Tânăra care este numită cea mai frumoasă fană a lui Inter Milano face dezvăluiri de senzație despre prejudecățile de care s-a lovit.

Mărturia făcută de cea mai înfocată admiratoare a lui Inter

Fosta soție a jucătorului elvețian Blerim Džemaili (39 ani) se află în centrul atenției datorită unei mărturii inedite. Cunoscută pentru picateriile pe care le-a făcut publice de-a lungul timpului, Erjona Sulejmani (33 ani) a dat cărțile pe față legat de plecarea sa din țara natală, Albania.

ADVERTISEMENT

Șatena care este numită drept a dezvăluit experiența prin care a trecut când a ajuns în Italia. Apropiații au pus-o în temă în ceea ce privește fotbalul, influencerița fiind nevoită să facă o alegere extrem de clară în această privință și mai ales, destul de repede.

Într-un interviu, aceasta a povestit că este pasionată de sport încă din copilărie. Când era mică obișnuia să ia autocarul Inter Club Lago di Garda pentru a merge pe Meazza. Această activitate o ajuta să se destindă, în prezent înlocuind-o cu golful. Acesta o ajută să scape de toate gândurile care nu-i dau pace.

ADVERTISEMENT

„Am ajuns în Italia de copilă, aveam cam zece ani. Erau anii războiului din Balcani. Tatăl meu era polițist: regulile și disciplina au făcut parte din educația mea dintotdeauna. Mutarea din Albania nu a fost ușoară: primul an a fost complicat.

ADVERTISEMENT

Apoi m-am adaptat. Îmi iubesc profund țara și originile, dar Italia a devenit a doua mea casă, dacă nu chiar prima. Când am ajuns în Cizmă, în 1999, chiar și oamenii de treabă veniți din Albania erau adesea judecați sau etichetați”, a spus vedeta, pentru .

ADVERTISEMENT

”Rețelele sociale sunt o vitrină”

„Acea experiență m-a învățat să nu mă las afectată de judecățile altora. Am înțeles că are valoare doar părerea persoanelor importante din viața ta. Rețelele sociale sunt o vitrină: acolo îmi arăt partea mai feminină, dar reprezintă 5% din ceea ce sunt cu adevărat.

Viața mea este mult mai mult. Este dedicată în special creșterii fiului meu și valorilor pe care vreau să i le transmit”, a completat a lui Blerim Džemaili, mai arată sursa citată. Cei doi au ales să divorțeze în 2017, după ce șatena a oferit amănunte din dormitorul conjugal.

ADVERTISEMENT

Cuplul are un băiat împreună, jucătorul dorind custodia acestuia la momentul separării. Copilul apare frecvent în fotografiile pe care modelul le postează pe social media, acolo unde este urmărită de peste 470.000 de persoane. Erjona Sulejmani este mândră de fiul său.

Cum arată o zi din viața fanei lui Inter

„Programul meu zilnic începe la 7 dimineața și se termină în jur de ora 21. Pentru a depăși lenea, folosesc o metodă simplă. În planificarea mea scriu chiar aceste cuvinte: «spațiul meu».

Să văd asta scris negru pe alb mă motivează să nu pierd ocazia de a face ceva pentru mine. Eu sunt, prin natura mea, o perfecționistă. Cu siguranță trebuie să mulțumesc geneticii și metabolismului. Totuși, încă din copilărie, am un stil de viață sănătos.

Mănânc bine, mă culc devreme, nu fumez și nu beau. Am crescut urmând acest stil. Și asta încerc să-l învăț și pe fiul meu. Mă dedic activității fizice de două sau trei ori pe săptămână.

Găsesc în sport o supapă de refulare excepțională, atât mentală, cât și fizică. Nu este simplu, pentru că sunt o mamă cu normă întreagă, lucrez și studiez. Dar cred că este fundamental să găsești o activitate care îți place, pentru că te ajută să te simți mai bine atât cu corpul, cât și cu mintea”, a încheiat fosta Miss, Erjona Sulejmani.