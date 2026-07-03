Cea mai frumoasă fată din lume s-a căsătorit cu cel mai bun prieten: ”Pentru totdeauna”

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Fiica fostului mare fotbalist Patrick Blondeau se află în lumina reflectoarelor datorită unui eveniment important. Thylane, considerată drept „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit cu alesul inimii sale sale. Îl numește pe bărbat cel mai bun prieten al ei.

Thylane Blondeau a făcut cununia civilă

Toată lumea știe că Thylane Blondeau este un model superb care i-a cucerit pe oameni încă din copilărie. Avea doar 10 ani când a ieșit în evidență datorită trăsăturilor sale fizice. Numită tânăra, acum în vârstă de 25 de ani, este o femeie de o frumusețe rară, cu o carieră impresionantă.

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O duce de minune în planul profesional, dar și în cel sentimental. Le-a împărtășit celor care o urmăresc pe social media că a luat o decizie remarcabilă. Tânăra a anunțat că a făcut cununia civilă în țara sa natală, în cel mai frumos oraș. Evenimentul s-a desfășurat în Paris, vedeta purtând o rochie albă, ținuta fiind impecabilă.

A îmbrăcat o rochie cu o capă suprapusă realizată de creatoarea de modă Eva Bouskila, care i-a avantajat silueta de model. În fotografii apare cu un coc rafinat, împodobit cu flori. Buchetul de flori a avut în centrul atenției calele care simbolizează puritatea și inocența. De asemenea, florile fac trimitere către admirație, respect și noi începuturi.

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În ceea ce-l privește pe ginerele lui Patrick Blondeau acesta a purtat un smoking negru, cu cămașă albă și fără cravată. Soțul lui Thylane, pe numele său Ben Attal, și-a pieptănat părul pe spate, look fiind unul similar cu cel al frumoasei sale partenere de viață. El este fiul cântăreței și actriței franceze Charlotte Gainsbourg. În plus, este nepotul regretatei Jane Birkin.

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„I-am spus «Da» celui mai bun prieten. Pentru totdeauna”, a dezvăluit Thylane Blondeau, pe contul de Instagram, la scurtă vreme după ce s-a logodit cu Ben Attal. și iată că cea mai frumoasă fată din lume nu a mai avut răbdare și a făcut deja pasul următor în relația sentimentală.

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Incidentul neplăcut din ziua cununiei civile

„O cununie civilă la Paris. O zi pe care o vom prețui pentru totdeauna. Ne vedem curând, domnul și doamna Atal”, a notat cea mai frumoasă fată din lume, pe rețelele de socializare, în dreptul imaginilor de la starea civilă. Thylane Blondeau a promis că în perioada următoare va posta mai multe poze de la eveniment.

Din păcate, frumoasa șatenă a avut parte și de un mic incident în ziua cununiei civile. Tânăra le-a reproșat fotografilor că i-au invadat intimitatea și că nu i-au respectat evenimentul care nu s-a dorit a fi public. Mai mult, aceștia ar fi intrat în sală, în ciuda faptului că fiica lui Patrick Blondeau le-ar fi spus să stea departe.

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„Faptul că ați fost prezenți afară nu m-a deranjat deloc. Doar v-ați făcut meseria. Mereu am respectat paparazzii de când am devenit model. În toți acești ani, nu am refuzat niciodată o fotografie și am încercat tot timpul să fiu respectuoasă cu fiecare dintre voi.

Totuși, faptul că unii oameni au intrat în sala de evenimente și au publicat pe internet clipuri de la ceremonie mă întristează profund. E o mare diferență între a face fotografii de afară și a invada un eveniment din viețile noastre personale. Mi-aș fi dorit ca unele limite să fie respectate. Astăzi, nu am fost un subiect de presă, ci doar o femeie care s-a măritat”, a transmis Thylane Blondeau, conform