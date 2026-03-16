Cea mai frumoasă fată din lume s-a logodit la 20 de ani de la fotografia iconică: ”Da celui mai bun prieten”

În urmă cu 20 ani primea titulatura de cea mai frumoasă fată din lume. Fiica fostului internațional francez Patrick Blondeau a dezvăluit că s-a logodit cu alesul inimii sale. Evenimentul a avut loc la două decenii de la fotografia iconică ce a făcut-o celebră.

Cea mai frumoasă copilă de pe glob în 2006, cerută de soție

A intrat în atenția publicului când avea 5 ani. La momentul respectiv a realizat o ședință foto care a uimit întreaga lume. Thylane Blondeau a fost numită cea mai frumoasă fată de pe glob datorită trăsăturilor sale fizice.

În prezent, e una dintre cele mai atrăgătoare tinere. Nu și-a pierdut farmecul aparte, având o silută trasă prin inel. Lucrează ca model și astfel, este mereu în formă maximă. Recent, a făcut un anunț care i-a luat prin surprindere pe toți.

Fiica fostului jucător de fotbal Patrick Blondeanu a dezvăluit că cu cel mai bun prieten, Benjamin Atta, de profesie DJ. Cererea în căsătorie s-a desfășurat departe de ochii curioșilor, într-un cadru romantic. Punerea în scenă a avut loc în Grecia.

Tânăra în vârstă de 25 de ani nu a oferit prea multe amănunte, însă a postat mai multe imagini sugestive în mediul online. Internauții au putut observa că șatena radiază de fericire alături de bărbatul cu care urmează să ajungă la altar în perioada următoare.

„Am spus da celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna”, a scris Thylane Blondeau, pe contul de Urările de bine și felicitările din partea apropiaților și urmăritorilor nu au întârziat să apară.

„Omg”, „Felicitări”, „Nu m-am putut gândi la o pereche mai bună, felicitări”, „Dragostea este totul” sau „Dumnezeule! Asta e incredibil! La mulți ani celor mai frumoși miri!”, sunt o mică parte dintre comentarii.

Cum a devenit celebră când era doar un copil

Thylane Blondeanu a cunoscut popularitatea de la o vârstă foarte fragedă. Născută într-o familie cu părinți celebri, copila a devenit virală când avea doar 5 ani. Blondă și cu ochi albaștri a captivat presa internațională.

A fost numită după ce a apărut într-o ședință foto profesionistă. Aceasta fusese realizată pentru revista Vogue. Ulterior, a început o carieră ca model. De-a lungul anilor a fost imaginea unor branduri de lux.

În 2018, a decis să pornească un business pe propriile puteri. Și-a lansat un brand de îmbrăcăminte de care este tare mândră. De asemenea, șatena a cochetat cu actoria. În 2015, a debutat în filmul „Belle și Sebastian: Aventura continuă”.