”Cea mai frumoasă femeie din lume”, dezamăgită de ce a putut să trăiască la un meci de fotbal: ”Mi-a ruinat experiența”

Paige Spiranac este o fostă jucătoarea profesionistă de golf care a fost desemnată drept ”cea mai frumoasă femeie din lume” în 2022. Aceasta a participat recent la un eveniment, dar întreaga experiență i-a lăsat un gust amar.

Experiența trăită de ”cea mai frumoasă femeie din lume” la un meci de fotbal

În urmă cu câteva zile a avut loc Ryder Cup, o competiție de golf între echipele Europei și Statelor Unite. Fosta mare jucătoare de golf, Paige Spiranac, a fost și ea prezentă la acest eveniment.

Credea că va avea parte de o experiență plăcută, dar totul s-a transformat într-un coșmar pentru ea. De vină ar fi fost niște spectatori de la Ryder Cup, care nu au avut un comportament tocmai civilizat.

Acest lucru a revoltată-o pe . Într-o postare pe contul personal de socializare, aceasta a criticat aspru comportamentul anumitor fani. Totodată, ea a comparat întreaga experiență cu una trăită la un meci de fotbal.

Mesajul tăios transmis de Paige Spiranac

Paige Spiranac povestește că ce s-a întâmplat la Ryder Cup i-a amintit de un meci de fotbal la care a fost spectatoare. Spera că va avea o experiență plăcută atunci, însă totul s-a transformat într-un coșmar.

Mai exact, ”cea mai frumoasă femeie din lume” avea în față un bărbat beat care urla și avea un comportament ciudat. Mai mult de atât, acesta devenise și violent la un moment dat și voia să se bată cu alte persoane.

Meciul de fotbal la care fosta campioană a participat a fost o experiență dezamăgitoare. Și se pare că și alte persoane prezente acolo au rămas cu un gust amar după toate cele întâmplate.

”Din păcate, nu sunt șocată de comportamentul fanilor de la Ryder Cup, deoarece a devenit normalitate la majoritatea evenimentelor sportive și, în opinia mea, acest lucru trebuie să se schimbe în toate sporturile.

Am fost recent la un meci de fotbal și un bărbat din fața mea era dezgustător de beat, urla cele mai josnice lucruri jucătorilor și fanilor adverși din tribune, își vărsa băutura peste tot, voia să se bată cu oamenii.

Mi-a ruinat complet experiența, atât mie, cât și tuturor celor din jurul lui. Ceea ce a fost interesant a fost că nepotul său cel mic (în jur de 7 ani) era chiar lângă el, ascultând totul. La un moment dat, copilul a început să-l copieze și țipa aceleași lucruri, iar familia râdea.

Acest comportament este învățat. Nu spun că trebuie să stai liniștit. Poți avea pasiune, poți striga, poți glumi, poți să te distrezi la eveniment, dar există o limită, care a fost încălcată de atâtea ori”, a scris Paige Spiranac, pe X.

Cine este Paige Spiranac

După cum spuneam anterior, Paige Spiranac a fost jucătoare profesionistă de golf. În prezent are 32 de ani și a reușit să adune o adevărată avere din sport, sponsorizări, dar și alte colaborări.

Presa străină scrie că aceasta ar avea o avere estimată la peste 3 milioane de dolari. De asemenea, este una dintre cele mai urmărite vedete din lumea sportului, având milioane de urmări pe rețelele de socializare.

În 2022, . Iar cu un an înainte, în 2021, a reușit să câștige 100.000 de dolari cu o simplă fotografie, în care purta un outfit verde.