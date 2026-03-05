Cea mai frumoasă femeie din lume face o declarație controversată: ”Nu știi niciodată ce vei obține”

ADVERTISEMENT

E activă și atentă cu comunitatea care îi urmărește activitatea. Într-o sesiune de întrebări, cea mai frumoasă femeie din lume a venit cu o declarație controversată. I-a pus pe gânduri pe mulți dintre fanii săi.

Remarca făcută de cea mai atrăgătoare femeie de pe glob

Trăsăturile și formele sale nu trec neobservate. Paige Spiranac este cea mai atrăgătoare femeie de pe glob, dar din păcate acest aspect vine și cu aspecte negative. În urmă cu ceva vreme a dezvăluit coșmarul prin care trece.

Blondina a recunoscut că . E dispusă să ceară măsuri radicale pentru a-și proteja viața, un ordin de protecție fiind necesar în astfel de situații neplăcute. Pe pagina sa de Instagram a făcut acum un anunț surprinzător.

Le-a răspuns internauților care au avut curiozități despre activitatea sa. De asemenea, a venit cu precizări legat de sportul pe care l-a practicat încă din perioada colegiului. Cu această ocazie, a spus ce relație are cu golful.

A făcut performanță pe teren, dar le-a transmis celor 4 milioane de urmăritori de pe Instagram că nu întotdeauna lucrurile au fost roz. Paige Spiranac , subliniind că a renunțat la carieră pentru a se focusa pe social media.

Cum vede sportul cea mai frumoasă femeie din lume

De-a lungul anilor a trecut prin numeroase provocări. Azi, la 34 de ani este una dintre cele mai apreciate influencerițe. Paige Spiranac reușește să atragă toate privirile asupra sa, transmițând că are o nouă afacere.

În plus, încarcă videoclipuri adesea pe YouTube. Filmările sunt disponibile pentru cei care doresc să fie la curent cu demersurile sale. În schimb, vedeta, care în prezent este antrenoare de golf, e conștientă că sportul pe care l-a practicat este fermecător.

„Golful este atât de captivant și de aceea am o relație de dragoste – ură cu acest sport. Pentru că poți sta la primul tee (n.r. suportul pe care stă minge de golf pentru a fi lovită), poți face totul corect…

Poți avea cea mai bună rundă din viața ta sau cea mai proastă. Nu știi niciodată ce vei obține. Este plin de surprize, dat te face să revii mereu, pentru mai mult. Am spus întotdeauna că golful este motivul pentru care fac terapie, dar este și terapia mea.

Uneori poate fi atât de enervant încât îți vine să renunți și să nu mai vrei să te uiți niciodată la crosele de golf.

Dar atunci când sunt stresată, frustrată sau trec prin ceva, nu există nimic mai relaxant decât să merg pe teren, să pun muzică și să lovesc mingi ore în șir”, a spus cea mai frumoasă femeie din lume, conform .