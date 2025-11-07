Sport

Cea mai frumoasă femeie din lume, mesaj dur pentru cei care o critică: ”Această ură mă lovește foarte tare”

Paige Spiranac, considerată a fi cea mai frumoasă femeie din lume, a făcut o postare la adresa celor care îi transmit răutăți. Ce a avut să le spună.
Alexa Serdan
07.11.2025 | 05:55
Cea mai frumoasa femeie din lume mesaj dur pentru cei care o critica Aceasta ura ma loveste foarte tare
Ce le-a transmis Paige Spiranac criticilor săi. Sursa foto: Instagram.com
Cea mai frumoasă femeie din lume are milioane de urmăritori care o laudă sau îi aduc injurii. Frumoasa blondină a avut un mesaj dur pentru cei care o critică pe rețelele de socializare, unde are fani din lumea întreagă.

Cea mai frumoasă femeie din lume, deranjată de remarcile negative

Paige Spiranac este în atenția oamenilor datorită sportului, dar și felului în care arată. Are peste 4 milioane de fani care consideră că este o femeie atrăgătoare datorită formelor sale apetisante și ținutelor provocatoare.

E numită de mulți cea mai frumoasă femeie din lume, dar asta nu înseamnă că nu duce lipsă de injurii. Primește adesea mesaje răutăcioase din partea oamenilor, aspect care o afectează extrem de tare în ultima perioadă.

Tânăra a vorbit cu ochii în lacrimi despre abuzurile din spațiul virtual. A recunoscut că pune la suflet comentariile negative, după ce a fost numită „nenorocită”. De asemenea, unii i-au spus că o „urăsc la culme”.

Alții i-au sugerat să se sinucidă, motiv pentru care blondina a făcut o postare la adresa acestora. Paige Spiranac a făcut o mărturisire neașteptată, subliniind că nu a dus o existență tocmai ușoară, ci dimpotrivă.

Mesajul transmis de Paige Spiranac

„Vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele amabile. Înseamnă cu adevărat mult pentru mine. În mod normal nu fac asta, dar această ură, dintr-un anumit motiv, pur și simplu mă lovește foarte tare.

M-am chinuit social toată viața. M-am chinuit să mă descurc în grupuri mari de oameni, să-mi fac prieteni, să-mi păstrez prietenii, să relaționez cu alți oameni, să descifrez indiciile sociale, să spun lucrul potrivit la momentul potrivit. 

Pur și simplu mi-a fost foarte greu toată viața. A fost foarte greu să văd această reacție. Urăsc asta.

Știu că există lucruri mai importante în viață decât să vrei să fii plăcut, dar eu vreau să fiu plăcută și vreau să mă integrez”, a scris cea mai frumoasă femeie din lume, pe contul de Instagram.

În urmă cu ceva vreme, Paige Spiranac a fost dezvăluit că a suferit de depresie. Fosta jucătoare profesionistă de golf a ajuns în această situație neplăcută din cauza valului de critici și comentarii negative din mediul online.

Au afectat-o enorm la nivel psihic și au demoralizat-o, mai ales că mulți îi spuneau că este grasă sau urâtă. A recunoscut acest lucru după ce a fost desemnată „cea mai sexy femeie din lume” de către celebra revistă americană Maxim.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
