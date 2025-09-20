Cea mai frumoasă femeie din lume, Paige Spiranac, anunț surpriză: ”Hainele nu sunt incluse”

Fosta jucătoare profesionistă de golf, Paige Spiranac, a făcut un anunț surpriză. Tânăra de 32 de ani, care a primit titulatura de , în urmă cu 3 ani a subliniat că „hainele nu sunt incluse”.

Paige Spiranac, anunț inedit pentru urmăritori

Paige Spiranac s-a afirmat datorită carierei sale în domeniul sportiv, dar și prin imaginile de pe social media. Modelul de origine americană își ține la curent internauții cu planurile pe care le are, unul dintre ele fiind dezvăluit recent.

Blondina, considerată cea mai frumoasă femeie din lume în anul 2022, a dat vestea cea mare pe social media. Tânăra care este urmărită de 4 milioane de persoane pe Instagram a anunțat ce urmează să se întâmple.

Aceasta a confirmat că pregătește un calendar incendiar pentru 2026, care va cuprinde fotografii inedite. Cu această ocazie, a mărturisit că hainele nu fac parte din pictorialul la care muncește de zor perioada aceasta.

În plus, Paige Spiranac a împărtășit cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare câteva informații cheie. A subliniat că va putea fi văzută în toată splendoarea, asigurându-și fanii că vor fi complet năuciți și impresionați.

Cum va arăta calendarul propus de Paige Spiranac

„Îmi pare rău că nu am postat prea multe aici, așa că iată un mic rezumat”, a scris fosta jucătoare profesionistă de golf, pe Instagram, în dreptul unei imagini în care apare ținând în mâini un tort delicios.

„Am fotografiat calendarul meu pentru 2026. Fiecare lună are propria temă, ceea ce este distractiv! Halatul și papucii nu sunt incluși”, a mai notat modelul american, pe rețelele de socializare.

În una dintre pozele pe care le-a distribuit pentru urmăritorii săi poartă un halat alb cu un imprimeu floral. Cea mai frumoasă femeie din lume are o lenjerie intimă de culoare maro, care se asortează cu rujul de pe buze.

Momentan, Paige Spiranac nu a oferit mai multe detalii despre calendarul pentru 2026. Cert este că, în fiecare an a realizat ședințe foto spectaculoase pentru paginile din calendarele pe care le-a lansat pe piață.

În ce film a apărut Paige Spiranac

Paige Spiranac este o adevărată personalitate în lumea golfului, dar și-a încercat norocul și în actorie. A filmat alături de actori de renume pentru o peliculă care îl are în rolul principal pe Adam Sandler șu în care joacă Rory McIlroy, Bryson DeChambeau și Scottie Scheffler.

Fosta sportivă va putea fi urmărită în acțiunea din Happy Gilmore 2, film scris și produs de Adam Sandler și Tim Herlihy. Filmul este regizat de Kyle Newacheck și a avut premiera pe data de 25 iulie 2025.

„Faptul că apar în filmul Happy Gilmore 2 este de-a dreptul nebunesc, lol”, a fosta jucătoare de golf, pe rețeaua X, atunci când a fost lansat trailerul oficial al filmului, conform .

Cu cine a fost căsătorită Paige Spiranac

Paige Spiranac este o persoană foarte discretă, care preferă să se concentreze pe carieră. Vorbește foarte rar despre viața amoroasă, însă recent le-a răspuns fanilor din mediul virtual legat de statutul sentimental.

A dezvăluit că a fost soția antrenorului Steven Tinoco, însă au ajuns să divorțeze. Nu a spus când s-a produs ruptura dintre ei. Oamenii care o îndrăgesc au aflat despre faptul că au semnat actele de divorț abia în anul 2022.

„Da, am fost căsătorită. M-am căsătorit tânără și, când nu a funcționat, am decis că nu voi mai împărtăși niciodată, niciodată, niciodată, niciodată viața mea personală online.

Numărul de mesaje oribile și hărțuitoare pe care le primesc despre o relație anterioară m-a determinat să decid că nu voi mai vorbi niciodată public despre acea parte a vieții mele”, a spus Paige Spiranac, mai arată sursa menționată anterior.

De asemenea, vedeta a ținut să adauge că nu dorește să vorbească despre prieteni sau familie. își dorește să se focuseze pe partea profesională care se pare că îi merge de minune.