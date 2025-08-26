Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a transferat pentru a juca alături de sora sa! La ce echipă va juca Ana Maria Markovic

Ana Maria Markovic (25 de ani), considerată drept cea mai frumoasă fotbalistă din lume, a luat o decizie surprinzătoare. Sportiva croată a părăsit fotbalul european și va juca în Statele Unite, pentru Brooklyn FC, echipă înființată în 2023. Gruparea din SUA a transferat-o și pe Kristina Markovic, sora Anei.

Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a transferat în SUA

Născută la Split, în Croația, Ana Maria Markovic s-a mutat alături de familie în Elveția, la vârsta de 12 ani, unde a și început fotbalul. După experiențe la FC Zurich și Grasshopper, sportiva s-a transferat în Portugalia, unde a jucat pentru Braga și Damaiense înainte de a decide să plece în SUA.

Brooklyn FC a anunțat recent că Ana Maria Markovic și sora sa, Kristina („Kiki”) vor îmbrăca tricoul echipei începând din acest sezon. „Este un pas important pentru mine să semnez cu Brooklyn FC. Am jucat în locuri incredibile, dar deja simt energia care există în oraș și în jurul acestui club.

Faptul că împart această experiență cu sora mea e un lucru special, suntem aici pentru a avea un impact pe gazon”, a transmis sportiva după semnarea contractului. Ana Maria Markovic a debutat pentru Brooklyn în meciul de pe teren propriu cu Tampa Bay Sun din prima etapă a noului sezon, câștigat cu 2-1 de gazde.

Iubitul Anei Markovic, aproape de un transfer la Dinamo

La nivel internațional, Ana Maria Markovic reprezezintă țara natală, , debutând la prima reprezentativă în 2021. Sportiva care evoluează pe postul de atacant a strâns până în acest moment 20 de selecții, marcând două goluri, primul într-un meci contra Moldovei din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2023.

Dincolo de cariera sportivă, fotbalista are o activitate impresionantă și pe rețelele sociale. Ana Maria Markovic are peste 3 milioane de urmăritori pe Instagram, unde împarte cu fanii noutăți atât din fotbal, cât și din viața personală. Din 2023, sportiva este într-o relație cu fotbalistul portughez .