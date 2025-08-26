Sport

Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a transferat pentru a juca alături de sora sa! La ce echipă va juca Ana Maria Markovic

Ana Maria Markovic, considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume, a părăsit Europa pentru a semna cu o formație din SUA, unde va evolua alături de sora sa.
FANATIK
26.08.2025 | 17:38
Cea mai frumoasa fotbalista din lume sa transferat pentru a juca alaturi de sora sa La ce echipa va juca Ana Maria Markovic
18 poze
Vezi galeria
Ana Maria Markovic, cea mai frumoasă fotbalistă din lume, s-a transferat în SUA. FOTO: Instagram

Ana Maria Markovic (25 de ani), considerată drept cea mai frumoasă fotbalistă din lume, a luat o decizie surprinzătoare. Sportiva croată a părăsit fotbalul european și va juca în Statele Unite, pentru Brooklyn FC, echipă înființată în 2023. Gruparea din SUA a transferat-o și pe Kristina Markovic, sora Anei.

ADVERTISEMENT

Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a transferat în SUA

Născută la Split, în Croația, Ana Maria Markovic s-a mutat alături de familie în Elveția, la vârsta de 12 ani, unde a și început fotbalul. După experiențe la FC Zurich și Grasshopper, sportiva s-a transferat în Portugalia, unde a jucat pentru Braga și Damaiense înainte de a decide să plece în SUA.

Brooklyn FC a anunțat recent că Ana Maria Markovic și sora sa, Kristina („Kiki”) vor îmbrăca tricoul echipei începând din acest sezon. „Este un pas important pentru mine să semnez cu Brooklyn FC. Am jucat în locuri incredibile, dar deja simt energia care există în oraș și în jurul acestui club.

ADVERTISEMENT

Faptul că împart această experiență cu sora mea e un lucru special, suntem aici pentru a avea un impact pe gazon”, a transmis sportiva după semnarea contractului. Ana Maria Markovic a debutat pentru Brooklyn în meciul de pe teren propriu cu Tampa Bay Sun din prima etapă a noului sezon, câștigat cu 2-1 de gazde.

Iubitul Anei Markovic, aproape de un transfer la Dinamo

La nivel internațional, Ana Maria Markovic reprezezintă țara natală, Croația, debutând la prima reprezentativă în 2021. Sportiva care evoluează pe postul de atacant a strâns până în acest moment 20 de selecții, marcând două goluri, primul într-un meci contra Moldovei din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2023.

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

Dincolo de cariera sportivă, fotbalista are o activitate impresionantă și pe rețelele sociale. Ana Maria Markovic are peste 3 milioane de urmăritori pe Instagram, unde împarte cu fanii noutăți atât din fotbal, cât și din viața personală. Din 2023, sportiva este într-o relație cu fotbalistul portughez Tomas Ribeiro, care a fost aproape de un transfer la Dinamo în această vară.

ADVERTISEMENT
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs...
Digisport.ro
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite
Mircea Lucescu este cel care a vorbit de 3 ori cu Louis Munteanu...
Fanatik
Mircea Lucescu este cel care a vorbit de 3 ori cu Louis Munteanu ca să îl convingă să revină la CFR Cluj. Toate culisele. Exclusiv
Cristi Chivu, debut entuziasmant cu Inter în Serie A: “M-am bucurat enorm pentru...
Fanatik
Cristi Chivu, debut entuziasmant cu Inter în Serie A: “M-am bucurat enorm pentru el, dar Torino e echipă de liga a doua la noi!”
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Dortmund a prezentat oficial fotbalistul transferat cu...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Dortmund a prezentat oficial fotbalistul transferat cu 20 de milioane de euro de la Chelsea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scandal la Petrolul: Ciobotariu nu mai vrea 2 fotbaliști importanți și i-a exclus...
iamsport.ro
Scandal la Petrolul: Ciobotariu nu mai vrea 2 fotbaliști importanți și i-a exclus din lot! De ce se chinuie clubul să se despartă de ei + Reacțiile conducerii și jucătorilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!