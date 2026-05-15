Cea mai frumoasă fotbalistă face furori cu ipostazele în care se pozează. Cum îi înnebunește pe bărbați

E supranumită cea mai atrăgătoare fotbalistă din lume și întoarce toate privirile cu încrederea pe care o afișează. Ce face pentru a atrage atenția asupra sa.
Alexa Serdan
15.05.2026 | 23:45
Cum îi cucerește pe fani cea mai frumoasă fotbalistă.
A fost numită de către Pulse Sport drept cea mai frumoasă fotbalistă, Kiana Dufour reușind să câștige inimile oamenilor. E una dintre cele mai populare sportive din lume, iar acum face furori cu ipostazele în care se pozează.

Cea mai atrăgătoare fotbalistă, fotografii de senzație

Kiana Dufour (19 ani) s-a remarcat în lumea sportului internațional datorită activității pe care o practică de ani buni. Un alt motiv pentru care se află în lumina reflectoarelor constă în silueta de invidiat pe care o afișează cu mare dezinvoltură pe rețelele de socializare. Atacanta echipei Southern Mississippi are o stimă de sine ridicată.

În plus, se bucură de un corp intens tonifiat la sala de antrenament. Cucerește oamenii cu formele sale, dar și cu ipostazele în care se fotografiază. Pe social media jucătoarea cu origini canadiene și braziliene apare mereu cu zâmbetul pe buze, fotografiile sale adunând numeroase apreciezi de la fanii de pretutindeni.

Așadar, sportiva primește constant comentarii siropoase și inedite, în special de la bărbații care vor să o cucerească cu replicile lor. E admirată pentru felul în care apare datorită faptului că a primit un titlu interesant. La ora actuală frumoasa șatenă este considerată drept cea mai frumoasă fotbalistă de pe planetă.

Prin intermediul imaginilor sale incendiare atrage atenția asupra sa. Kiana Dufour își pune fanii pe jar și cu filmările pe care le realizează în sala de forță. Cu această ocazie, fotbalista le-a arătat tuturor cum se antrenează, dar și care sunt exercițiile pe care le urmează cu sfințenie pentru a-și menține formele apetisante.

„Cum să mă îndrăgostesc de cineva pe care abia l-am văzut?”, „Wow”, „Atât de frumoasă”, „Sunt obsedat de frumusețea ta!” sau „Ne înnebunești!”, sunt o mică parte din remarcile pe care admiratorii le-au lăsat pe pagina de socializare a frumoasei sportive. Pe Instagram este urmărită de aproape 500.000 de persoane.

Cine este cea mai frumoasă fotbalistă din lume

Kiana Dufour s-a născut în Sao Paulo, Brazilia, dar a reprezentat Haiti la nivel de juniori. A făcut acest pas pentru a onora moștenirea mamei sale. Tânăra s-a remarcat de-a lungul timpului atât la cluburi pentru care a jucat, cât și în cadrul echipelor naționale haitiene de U17 și U20.

Șatena a jucat la nivel semiprofesionist în Canada înainte de a accepta să semneze cu formații cunoscute. În prezent, joacă pentru Southern Miss, cu care are contract încă din anul 2024. Anterior, a fost la Lady Eagles. Simte că este binecuvântată și recunoascătoare pentru tot ce a trăit până acum.

Într-un interviu a dezvăluit că a trecut prin mai multe încercări. La doar 15 ani a fost diagnosticată cu displazie de șold. Afecțiunea a necesitat două intervenții chirurgicale majore „pentru a refixa oasele bazinului, urmate de câteva luni de reabilitare dureroasă”, conform Yahoo.

Din fericire, recuperarea a determinat-o să aibă o etică foarte bine pusă la punct în ceea ce privește munca. Kiana Dufour a început să fie foarte activă în sală, împărtășind periodic videoclipuri cu antrenamentele sale pe rețelele de socializare.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
