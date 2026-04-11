Cea mai frumoasă handbalistă din România ultimilor ani, lecție pentru fiica ei: ”O să-i spun prin ce am trecut eu”

Aproape în unanimitate, Ana Maria Tănăsie a fost numită în ultimii ani drept ”cea mai frumoasă handbalistă din România”. Nu doar presa, ci și suporterii au fost de acord cu acest lucru. Tânăra a luat pe toată lumea prin surprindere, în 2024, când a decis, la doar 29 de ani, să se retragă de pe semicerc. Recent, într-un podcast, a vorbit despre o lecție de viață pe care dorește să o aplice pentru fiica ei.

Ana Maria Tănăsie, 31 de ani, a fost o handbalistă de prim-plan în România. A făcut parte din generația care a reușit ultima mare performanță a naționalei de handbal feminin. E vorba de un loc pe podium (3) la Campionatul Mondial din 2015. În plus, aceasta mai are în palmares și un titlu în ”Liga Florilor” cu HCM Baia Mare, în sezonul 2013 – 2014. Acestui trofeu major i se mai adaugă o Cupă și două Supercupe ale României.

Invitată recent la un podcast, a vorbit despre copilăria ei extrem de dificilă. În prezent, ea are o situație materială bună, însă viața ei nu a fost mereu așa. Dată fiind această realitate prin care a trecut, Ana Maria Tănăsie a punctat faptul că ar vrea, ca pe viitor, după ce crește, fiica ei să învețe o lecție de viață.

Proaspătă mămică, fosta jucătoare de națională spune că vrea să o ducă la o casă de copii pe fetița ei pentru a-i arăta cum este viața pentru unii tineri, care nu au avut noroc de o familie. ”Am avut doi părinți foarte muncitori, dar am pornit de jos. Am fost foarte săraci, prima noastră vacanță împreună și totodată prima lor vacanță a fost anul trecut în Turcia. Noi nu ne permiteam să mergem în oraș să mâncăm o prăjitură, nu ne permiteam să ne luăm un covrig pe săptămână din oraș. Am avut foarte multe neajunsuri.

De când o am pe fetița mea mă gândesc la mama mea și nu știu ce putere a putut avea, cu două fete și animale și multă sărăcie. Eu nu știu cum a putut să ne crească și de unde a scos toată mâncarea și toată puterea ei. Toți copiii se dau cu curul de pământ și toate mamele spun că așa e bine, că e mic, hai să-i cumpărăm 500 de mașinuțe și 500 de păpuși Barbie. Nu sunt de acord cu astea. Eu am avut un ursuleț maro de la second hand, fără un ochi, și am fost cel mai fericit copil din lume. Și știam că mama nu are și ursulețul ăla a contat enorm pentru mine.

Așa că fetița mea, când o să crească, o să o duc la casa de copii să-i arăt ce înseamnă să fii sărac și o să-i spun prin ce am trecut eu, cum m-a crescut mama mea. Pot să-i ofer totul eu, să-i fiu un sprijin, dar vreau să și dorească ea. Eu vreau să-i dau un deget, chiar dacă am să-i dau toată mâna”, a afirmat Ana Maria Tănăsie la .

Ce cale a urmat Ana Maria Tănăsie după retragerea din handbal

Ana Maria Tănăsie a făcut primii pași în handbal la vârsta de 12 ani, la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) din Hunedoara. De-a lungul carierei sale, din handbalul românesc. În afară de HCM Baia Mare, unde a cucerit titlul în ”Liga Florilor” în sezonul 2013/2014, Tănăsie a mai jucat trecută la Zalău, Craiova, Brăila și Cisnădie.

Ea s-a retras în primăvara lui 2024. Ultimul tricou pe care l-a îmbrăcat a fost cel al formației băimărene. La câteva luni de la anunțul retragerii, Ana Maria a început să promoveze un centru de limbi străini cu sediul în București. ”După o carieră frumoasă în handbal, am ales un alt drum, nu este despre sport… Îmi doresc să rămâneți lângă mine în noul proiect. Cu siguranță o să vă surprind plăcut”, a transmis Ana Maria. Anterior, în 2023, când încă evolua pentru Minaur Baia Mare, Tănăsie își deschisese propria afacere, o sală de fitness.

Mesajul transmis de Ana Maria Tănăsie la retragerea din handbal

Au fost momente emoționante, în mai 2024, când Ana Maria Tănăsie a jucat ultimul său meci de handbal. Chiar la Baia Mare, a fost o despărțire emoționantă de sportul care i-a adus atâtea reușite, satisfacții și trofee. Sportiva a primit ovații la scenă deschisă din partea suporterilor. A și marcat atunci 4 goluri marcate în meciul CS Minaur-HC Zalău 30-25, din ultima etapă a Ligii Florilor. Iată, mai jos, mesajul transmis de tânără:

”Cele mai grele sentimente din viața mea. N-am crezut că va fi atât de greu. E cumplit să renunț la handbal! A fost foarte greu să iau această decizie. Am luat-o pentru că îmi doresc să am o familie, trebuie să am o familie, dar mă alin cu faptul că în lot este pe postul meu Denisa (n.r. Romaniuc), sunt foarte multe tinere care vin din urmă și o să trăiesc prin ele.

Nu știu cum va fi în continuare, o să vă spun peste câteva luni. Până acum eu nu mi-am văzut viața decât pe terenul de handbal, nu m-am gândit o secundă cum va fi după ce termin cu handbalul. Ar fi trebuit ca în momentele grele să zâmbesc, să nu sufăr, să nu am supărări și să mă fi bucurat de handbal. Acum realizez că orice moment a fost frumos, indiferent de ceea ce s-a întâmplat”, a spus Ana Maria Tănasie, potrivit .