Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal are o relație cu ispita de la Insula Iubirii. Anunțul care uimește pe toată lumea

Alisha Lehmann, numită cea mai fermecătoare fotbalistă, a dezvăluit că se iubește cu o ispită de la Insula Iubirii. Cine este bărbatul care a cucerit-o.
Alexa Serdan
24.01.2026 | 23:15
Cea mai frumoasă fotbalistă din lume se iubește cu o ispită de la Insula Iubirii. Sursa foto: Instagram.com
În ziua în care și-a aniversat ziua de naștere, cea mai frumoasă jucătoare de fotbal a făcut anunțul mult așteptat de toți. Are o relație sentimentală cu o ispită de la Insula Iubirii, ediția difuzată în Marea Britanie.

Cea mai fermecătoare fotbalistă, legătură cu o ispită

Cea mai fermecătoare fotbalistă, de origine elvețiană, a trecut peste despărțirea de iubitul milionar. Radiază de fericire alături de actualul partener de viață, un bărbat care nu este străin de lumina reflectoarelor.

Pe 21 ianuarie, când a împlinit 27 de ani, Alisha Lehmann a dezvăluit că se iubește cu o ispită de la Insula Iubirii. Și-a oficializat relația cu Montel McKenzie, unul dintre starurile reality-show-ului Insula Iubirii din Marea Britanie.

Frumoasa blondină nu mai ascunde faptul că a trecut peste momentele dificile. A lăsat în urmă jaful din locuința sa care a avut loc în urmă cu câteva luni. De asemenea, a uitat de fosta legătură amoroasă, concentrându-se numai pe prezent.

Acum, cea mai frumoasă jucătoare de fotbal a decis să zâmbească cu gura până la urechi. Alisha Lehmann apare în mai multe imagini alături de noul iubit care o face extrem de fericită. Fanii sunt foarte încântați.

„Vai, ce cuplu”, „Atât de fericit pentru tine frate”, „Toate zâmbetele, fratele meu”, „Jeez” sau „Fericit pentru tine frate”, sunt o parte dintre comentariile primite de noul cuplu, de la internauți, pe Instagram.

Alisha Lehmann și Montel McKenzie
Alisha Lehmann și Montel McKenzie sunt un cuplu. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cu cine a format un cuplu anterior sportiva

Alisha Lehmann și-a găsit fericirea alături de ispita de la Insula Iubirii, după ce în trecut s-a iubit cu un fotbalist. Cea mai frumoasă fotbalistă a format un cuplu cu Douglas Luiz, care evoluează pentru Nottingham Forest.

Povestea lor de dragoste a început în anul 2021. Uniți de aceeași pasiune pentru sport au semnat de-a lungul timpului contracte cu aceleași cubluri. Drumurile celor doi s-au intersectat la Aston Villa și Juventus.

Relația lor a fost traversată și de o separare de câteva luni, însă s-au împăcat înainte de a trece în 2024. Un an mai târziu au decis să o ia pe drumuri separate. Alisha Lehmann a mărturisit la un moment dat că este nemulțumită de diferențele pe care le simte în fotbal.

A subliniat că fostul iubit, Douglas Luiz, câștigă mai mulți bani din fotbal decât ea, deși au aceeași carieră. Cea mai fermecătoare fotbalistă a evidențiat acest aspect, precizând totodată că este afectată de situația neplăcută.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
