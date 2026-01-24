Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal are o relație cu ispita de la Insula Iubirii. Anunțul care uimește pe toată lumea

ADVERTISEMENT

În ziua în care și-a aniversat ziua de naștere, cea mai frumoasă jucătoare de fotbal a făcut anunțul mult așteptat de toți. Are o relație sentimentală cu o ispită de la Insula Iubirii, ediția difuzată în Marea Britanie.

Cea mai fermecătoare fotbalistă, legătură cu o ispită

Cea mai fermecătoare fotbalistă, de origine elvețiană, . Radiază de fericire alături de actualul partener de viață, un bărbat care nu este străin de lumina reflectoarelor.

Pe 21 ianuarie, când a împlinit 27 de ani, Alisha Lehmann a dezvăluit că se iubește cu o ispită de la Insula Iubirii. Și-a oficializat relația cu Montel McKenzie, unul dintre starurile reality-show-ului Insula Iubirii din Marea Britanie.

Frumoasa blondină nu mai ascunde faptul că a trecut peste momentele dificile. A lăsat în urmă . De asemenea, a uitat de fosta legătură amoroasă, concentrându-se numai pe prezent.

Acum, cea mai frumoasă jucătoare de fotbal a decis să zâmbească cu gura până la urechi. Alisha Lehmann apare în mai multe imagini alături de noul iubit care o face extrem de fericită. Fanii sunt foarte încântați.

„Vai, ce cuplu”, „Atât de fericit pentru tine frate”, „Toate zâmbetele, fratele meu”, „Jeez” sau „Fericit pentru tine frate”, sunt o parte dintre comentariile primite de noul cuplu, de la internauți, pe .

Cu cine a format un cuplu anterior sportiva

Alisha Lehmann și-a găsit fericirea alături de ispita de la Insula Iubirii, după ce în trecut s-a iubit cu un fotbalist. Cea mai frumoasă fotbalistă a format un cuplu cu Douglas Luiz, care evoluează pentru Nottingham Forest.

Povestea lor de dragoste a început în anul 2021. Uniți de aceeași pasiune pentru sport au semnat de-a lungul timpului contracte cu aceleași cubluri. Drumurile celor doi s-au intersectat la Aston Villa și Juventus.

Relația lor a fost traversată și de o separare de câteva luni, însă s-au împăcat înainte de a trece în 2024. Un an mai târziu au decis să o ia pe drumuri separate. Alisha Lehmann a mărturisit la un moment dat că este nemulțumită de diferențele pe care le simte în fotbal.

A subliniat că fostul iubit, Douglas Luiz, câștigă mai mulți bani din fotbal decât ea, deși au aceeași carieră. Cea mai fermecătoare fotbalistă a evidențiat acest aspect, precizând totodată că este afectată de situația neplăcută.