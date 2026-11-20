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Cea mai frumoasă jucătoare de golf din lume, așa cum este supranumită Paige Spiranac, a revenit în atenția admiratorilor. Blondina i-a înnebunit pe oameni cu o serie de imagini de senzație. A lăsat mai multă piele la vedere.

Filmarea cu care Paige Spiranac a stârnit gânduri surprinzătoare

La scurtă vreme după ce , Paige Spiranac (33 ani) a ajuns iar în lumina reflectoarelor. Blondina, considerată cea mai frumoasă jucătoare de golf, se arată foarte de la admiratori. Unul dintre aceștia o complimentează de fiecare dată când postează.

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Bustul este partea din corpul ei care iese în evidență cel mai mult și pe care o lăudată constant fanii. Ce-i drept, vedeta știe cum să-și pună în evidență calitățile fizice. De această dată a recurs la o filmare cu care a stârnit numeroase reacțiile pe rețelele de socializare. A reușit să accelereze ritmul inimilor fanilor, dar mai ales a bărbaților.

Prin urmare, americanca a făcut spectacol cu un clip în care îi întreabă pe admiratori care este echipa de fotbal preferată. În această filmare apare cu o pereche de pantaloni scurți și mai multe topuri mulate. Își schimbă ținuta în partea de sus de mai multe ori. Articolele vestimentare fac trimitere la diferite echipe din NFL.

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Hainele îi lasă la vederea abdomenul, dar și partea superioară. Toată lumea poate observa la un moment dat când poartă un tricou incredibil de scurt cu echipa New England Patriots. Ulterior, a îmbrăcat tricouri cu San Francisco 49ers și Seattle Seahawks. „Bravo! Câtă naturalețe”, este unul dintre comentariile primite de Paige Spiranac, pe social media. Altcineva i-a transmis: „Tocmai am devenit fan Patriots”. De asemenea, o altă persoană a adăugat că este „oficial de acord cu produsele Steeler pe care le poartă”. „LFG Patriots!!! Scânteia de care aveam nevoie chiar aici!”, este o altă remarcă surprinzătoare.

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De la jucătoare de golf la influencer

A fost jucătoare profesionistă de golf o perioadă scurtă, dar numele ei este legat în continuare de această activitate. Paige Spiranac a concurat în circuitul de înaltă performanță timp de un an. A fost o perioadă extrem de grea pentru ea pentru că a lansat încă de la început controverse. Blondina nu avea prea multă experiență și oamenii chiar ajunseră să parieze dacă va avea rezultate bune. Era un copil fără nicio pregătire, mai ales media, dar în prezent se mândrește cu felul în care gestionează stresul cu care se confruntă. A trecut de la sport la creatoare de conținut.

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Vedeta nu a renunțat complet la golf, doar că acum îl practică din plăcere. În schimb, se concentrează pe imaginea pe care și-o construiește în social media. În plus, și-a deschis un cont pe o celebră platformă pentru adulți, unde postează fotografii incendiare cu care le fură mințile bărbaților. Susține că nu pozează nud.