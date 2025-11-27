Sport

Cea mai frumoasă jucătoare de golf, amenințată cu moartea: ”Vreau să cer un ordin de protecție”

Paige Spiranac, una dintre cele mai cunoscute jucătoare de golf, trăiește un coșmar în mediul online. Oamenii îi spun că vor să-i facă rău. Ce măsură vrea să ia.
27.11.2025 | 06:45
Paige Spiranac, despre valul de hate din online. Sursa foto: Instagram.com
Mediul virtual reprezintă un spațiu unde toată lumea are un punct de vedere. Cea mai frumoasă jucătoare de golf vine cu o perspectivă negativă în acest sens după ce a fost amenințată cu moartea. Vrea să ceară ajutor din partea autorităților.

Cea mai frumoasă jucătoare de golf, amenințată cu moartea

Ajunsă la 32 de ani, Paige Spiranac este una dintre cele mai cunoscute sportive. Blondina este supranumită „cea mai frumoasă jucătoare de golf”, titulatură care a făcut-o să fie în permanență în centrul atenției.

Tânăra recunoaște că popularitatea sa vine la pachet cu numeroase aspecte care nu sunt pe placul său. În ultima perioadă a primit o serie de mesaje controversate, care cuprind jigniri și amenințări. În plus, recent, a fost acuzată că a trișat la un concurs.

A dorit să facă lumină în acest context, subliniind că vrea să ceară un ordin de protecție. Simte că viața îi este pusă în pericol și se gândește că o astfel de măsură i-ar fi de mare ajutor, mai ales că este persoană publică.

„Îmi este extrem de rușine de faptul că nu am știut această regulă, dar nu aș fi trișat niciodată intenționat. În ultima săptămână și jumătate am trăit cel mai rău val de hate pe care l-am primit în cei zece ani de când fac asta.

Vorbesc despre mii de mesaje cu moartea, persoane care îmi spun că vor să mă omoare în cele mai urâte și înspăimântătoare moduri pe care le-ai putea spune cuiva. Asta se întâmplă în căsuța mea de mesaje.

Mă duce în punctul în care vreau să cer un ordin de protecție. Adică, e ceva foarte serios. Nu e ușor”, a declarat Paige Spiranac, relatează The Sun. De curând, blondina a transmis un mesaj dur celor care o critică.

Cum a reușit să depășească hate-ul din online

Întrebată ce a făcut pentru a trece peste hate-ul din social media nu a ezitat să răspundă. Paige Spiranac a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor. Din fericire, familia i-a fost alături în această perioadă tensionată. Cei dragi au fost un sprijin important.

De asemenea, sportiva de 32 de ani nu a dorit să vorbească prea mult pe marginea acestui subiect, dorind mai degrabă să-l evite. Cea mai frumoasă jucătoare de golf a luat această decizie pentru sănătatea sa mentală.

„Un lucru cu care mă lupt foarte mult este să fiu plăcută și acceptată și nu vreau ca nimeni să nu mă placă vreodată și încerc întotdeauna să fac tot ce pot ca oamenii să mă placă.

Este dificil pentru mine modul în care procesez lucrurile și, evident, nici situația nu a fost ușoară, dar din fericire, am un sistem bun de sprijin, familie în jur și pur și simplu încerc să rămân distrasă”, a completat Paige Spiranac, mai arată sursa citată.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
