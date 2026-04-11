Cea mai frumoasă noapte de Înviere din istoria lui Dinamo! Steaua, răpusă de rivală pe Ghencea în Sâmbăta Mare. Video

Care a fost cea mai frumoasă noapte de Înviere din istoria lui Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare a obținut o victorie importantă în fața rivalei Steaua în Sâmbăta Mare.
Iulian Stoica
11.04.2026 | 16:14
Horia Ivanovici și Andrei Vochin au analizat, în cea mai recentă ediție a emisiunii „Oldies but Goldies”, cele mai importante partide jucate de sărbătorile pascale. Dinamo a reușit cea mai frumoasă victorie din istoria sa fix în noaptea de Înviere, când a reușit să se impună în fața rivalei Steaua pe Ghencea.

Cea mai frumoasă noapte de Înviere din istoria lui Dinamo

Andrei Vochin a prezentat celebra victorie din 7 aprilie 2007 obținută de Dinamo. În seara Învierii, formația din Ștefan cel Mare se impunea cu 4-2 fix pe terenul din Ghencea, în fața Stelei. Finalul acelui sezon marca ultimul titlu obținut de „câini”, la acel moment Mircea Rednic fiind antrenorul echipei.

„Dinamo a avut un meci epocal, disputat pe 7 aprilie 2007, la o zi după aniversarea lui Mihai Stoica, care era președinte la Steaua la acel moment. În Ghencea s-a jucat derby-ul Steaua – Dinamo, încheiat cu fabulosul 2-4, chiar în Sâmbăta Mare, rezultat care a adus prima victorie a lui Dinamo după 18 ani pe acest stadion.

Din 1989 până în 2007, Dinamo nu reușise să câștige în Ghencea. A făcut-o atunci într-o manieră spectaculoasă. Am fost prezent la acel meci și am văzut goluri de excepție. Dănciulescu și Cătălin Munteanu au reușit execuții superbe. Dănciulescu a marcat din foarfecă, dintr-o poziție imposibilă, un gol spectaculos. Este adevărat, în poarta Stelei se afla Andrey, un portar brazilian.

Dinamo a câștigat cu 4-2, iar Steaua, că așa se numea FCSB atunci, se afla la 9 puncte în spatele rivalei înaintea meciului. După acest rezultat, diferența a crescut la 12 puncte. Pentru Dinamo evoluau atunci Cătălin Munteanu, Dănciulescu, Niculescu, Lobonț, Moți și Ștefan Radu, iar antrenor era Mircea Rednic. A fost sezonul în care Dinamo a devenit campioană”, a povestit Andrei Vochin.

Torje, „coșmarul” Stelei de Paște

În continuare, reputatul jurnalist a amintit de un alt derby important desfășurat de sărbătorile pascale. În 2011, Dinamo câștiga, tot împotriva Stelei, pe Ghencea cu scorul de 1-0. Unicul marcator al „câinilor” a fost Gabi Torje, cu o reușită, în ciuda staturii, cu capul. Elevii lui Ioan Andone puteau înscrie și pentru a 2-a oară, tot prin Torje, însă atacantul a fost oprit de o torță aruncată de proprii suporteri.

„Mergem mai departe, în 2011, la un alt meci disputat tot în Ghencea, între Steaua și Dinamo. La Steaua, antrenor era Sorin Cârțu, iar la Dinamo, Ioan Andone. Dinamo a câștigat și de această dată, într-un meci disputat în a doua zi de Paște, într-o zi de luni. Scorul a fost 1-0, iar golul a fost marcat de Torje, cu capul — deși era cel mai scund jucător de pe teren.

În repriza a doua, Torje a marcat la poarta dinspre galeria lui Dinamo. La o fază de contraatac, suporterii au aruncat o torță pe teren, aceasta ajungând chiar în direcția mingii, în momentul în care Torje scăpase singur spre poartă. După câteva momente, din tribună s-a scandat: ‘Torje, hai la noi, dă-ne torța înapoi!’”, a conchis Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

Dinamo, victorie împotriva Stelei în seara de Înviere

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
