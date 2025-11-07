Sport

Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagine provocatoare pe internet. Cum s-a putut afișa Diletta Leotta

Diletta Leotta a furat toate privirile pe internet cu cele mai recente imagini postate. Celebra prezentatoare TV a optat pentru o ținută cu adevărat provocatoare.
Valentina Vladoi
07.11.2025 | 18:49
Cea mai frumoasa prezentatoare TV imagine provocatoare pe internet Cum sa putut afisa Diletta Leotta
ULTIMA ORĂ
7 poze
Vezi galeria
Cât de important este aspectul fizic pentru Diletta Leotta. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Diletta Leotta a fost catalogată ca fiind cea mai frumoasă prezentatoare tv. Fiecare apariție a ei este una impecabilă și chiar dacă a născut, vedeta continuă să arate incredibil. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă postările sale recente.

Cum s-a fotografiat Diletta Leotta, considerată cea mai frumoasă prezentatoare TV

Diletta Leotta a publicat niște imagini într-o ținută neagră. Rochia îi evidențiază formele, însă decolteul este și el unul pe măsură. Și evident, reacțiile au început să curgă și ele.

Peste 200.000 de persoane i-au apreciat fotografiile, și mii de comentarii au început să apară de asemenea. Bărbații au fost cei mai impresionați de modul în care jurnalista italiană a decis să se afișeze.

Și nu ar fi prima oară. Constant, aceasta publică fel de fel de imagini provocatoare, spre deliciul fanilor ei. Vedeta reușește să arate de fiecare dată impecabil și totuși să își păstreze decența.

Superba italiancă este partenera lui Loris Karius și a devenit mamă în 2023

Amintim faptul că Diletta Leotta formează un cuplu cu Loris Karius, portarul german în vârstă de 32 de ani aflat în prezent la Schalke 04, fost la Liverpool, printre altele. Cei doi au devenit și părinți în 2023, iar de atunci vedeta și-a luat timp pentru ea, stând departe de lumina reflectoarelor pentru o perioadă.

Iată însă că în această toamnă a revenit în forță. Iar iubitorii fotbalului italian i-au apreciat revenirea. Ea a devenit și mai activă în mediul online, iar ținutele sale stârnesc imaginația multor persoane.

De altfel prezentatoarea tv este urmărită de peste 9,2 milioane de persoane pe Instagram. În prezent, Diletta Leotta lucrează pentru DAZN, o platformă internațională de streaming sportiv. Aceasta transmite numeroase competiții și ia parte la evenimente din fotbal din Serie A și Liga Campionilor.

Cât de important este aspectul fizic pentru Diletta Leotta

Menționăm faptul că la un moment dat, într-un interviu acordat, Diletta Leotta recunoștea faptul că aspectul fizic i-a adus numeroase avantaje de-a lungul timpului. Chiar ea dezvăluia că imaginea e importantă, în special în televiziune.

Chiar și așa, asta nu înseamnă că frumusețea e totul. Celebra prezentatoare tv spune că alege să studieze constant, să fie pregătită din toate punctele de vedere și de aici și performanțele sale pe plan profesional.

„Este clar că imaginea face parte din meseria noastră, mai ales pentru cei care lucrează în televiziune, dar dacă te dovedești a fi un recipient fără substanță, nu vei ajunge prea departe. Chiar și astăzi, studiez, mă pregătesc, încerc să fiu la curent cu noutățile: asta este cheia.

De asemenea, o rochie frumoasă este o plăcere să o porți; să fii îngrijită, frumoasă și plăcută la vedere, cred că este și o chestiune de respect față de telespectator. Cred că acest lucru se aplică în orice mediu de lucru. Invidia nu este un concept cu care sunt familiarizată”, a completat Diletta Leotta, în același interviu, mai arată sursa menționată mai devreme.

