Cea mai frumoasă priceasnă de Paște, lansată de maramureșeanul Ioan Sas, urmașul lui Dumitru Fărcaș! Artistul, confesiuni de suflet în Vinerea Mare

Ioan Sas, taragotist și cântăreț de muzică folclorică, emoționează prin sinceritatea cu care (în)cântă. Cea mai nouă bucurie a oferit-o în pragul sărbătorii Învierii Domnului.

Taragotistul Ioan Sas a lansat o priceasnă cât tot sufletul maramureșean

Artistul a lansat de curând , care se bucură de câteva mii de vizualizări pe Youtube. Melodia rezumă esența sărbătorii pentru care oamenii se pregătesc an de an cu mic, cu mare. Este una dintre rugăciunile pe care românii le pot auzi mai ales în această perioadă a anului în bisericile și mănăstirile maramureșene.

Cântărețul a colaborat cu a cărui memorie o cinstește cu fiecare ocazie. Denumit și urmașul lui Dumitru Fărcaș, Ioan Sas a vorbit, în exclusivitate, pentru FANATIK despre ruga cântată, dar și despre tradiții, cum a ajuns să fie unul dintre cei mai buni taragotiști, dar și cum se trăiește pe bune Paștele în 2022, în Maramureș.

„Aceasta e o priceasnă cântată la noi în Maramureș, eu doar am potrivit versurile ca să fie adecvată pentru stilul meu. E o rugăciune cântată. E o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Am înregistrat mai multe pricesne. Aceasta are, însă, o însemnătate aparte”, a declarat Ioan Sas, pentru FANATIK.

Artistul este mândru de originile sale, de zona despre care vorbește cu atâta emoție, cu toate că a luat calea Clujului ca student, acolo unde a cunoscut măiestria Orchestrei Mărțișorul, pentru care astăzi numele său este unul reprezentativ.

A învățat singur să cânte la taragot, instrument pe care și l-a cumpărat în liceu, fără știrea părinților

Ioan Sas nu este doar interpret vocal. Acesta cântă și la taragot, instrument muzical pe care l-a deslușit de unul singur, fără niciun pic de ajutor. Toată lumea se miră când artistul spune că a învățat să cânte singur la acest instrument. Doar că… acolo unde există sentimente, talent și dedicare, singurul profesor care contează este Dumnezeu, cel care l-a călăuzit și i-a dat inspirația de care a avut nevoie de fiecare dată ca artist.

„Toată lumea se miră când zic că am învățat taragot singur. Mi-am luat taragotul când eram în liceu. Nici părinții mei nu știau. Apoi am mers la Cluj să arăt ce am învățat și ei m-au primit imediat. E adevărat că e un instrument destul de greu, însă eu am simțit să cânt la taragot fără să am parte de vreun mentor”, a mai povestit Ioan Sas.

Dacă în privința taragotului nu putem vorbi despre vreun călăuzitor, când vine vorba despre muzica folclorică, cântărețului de muzică populară i se înmoaie vocea când e adus în discuție regretatul Dumitru Fărcaș.

Duce mai departe numele lui Dumitru Fărcaș împreună cu fiica acestuia, Andreea

„Am colaborat foarte bine cu Dumitru Fărcaș, a fost un om de o valoare deosebită. Am rămas prieten cu fiica acestuia, Andreea Fărcaș. Cu dânsa mai colaborez pentru fundația înființată cu numele lui Dumitru Fărcaș prin care ne propunem să facem bine”, a completat Ioan Sas.

Revenind la priceasnă și la atmosfera premergătoare Paștelui, FANATIK a vrut să știe cât de mult se mai țin tradițiile cu adevărat în Maramureș. Folcloristul a spus cu mâna pe inimă că este plăcut impresionat de faptul că, în ultimii 5-6 ani, parcă s-a reactivat interesul pentru tot ce înseamnă tradiție locală, începând de la țesutul cămășilor cu motive populare românești până la punerea în valoarea a lemnului.

Satele maramureșene sunt mai vii ca niciodată, iar bucuria pe care o simt turiștii atunci când ajung acolo se compară cu prea puține locuri din România. Interpretul de muzică tradițională respectă și el obiceiurile din moși-strămoși. Dintre acestea, cele mai importante sunt sfințirea bucatelor de Paște și participarea la slujbele dedicate Învierii lui Iisus Hristos.

Tradițiile nu vor să plece din Maramureș: „Încă se mai merge cu traista”

Cum nu se putea altfel, artistul ne-a spus că va petrece sărbătoarea Învierii în zona sa de baștină.

„Încă se mai merge cu traista, nu cu obiecte din astea domnești. Se pun ouă vopsite, cârnați, slănină, pască și se duc la biserică. Până acum nu se sfințeau la 12 noaptea aceste bucate. S-a convenit de ceva timp și peste tot, noaptea, la biserici și mănăstiri vezi plin de lumânări. Oamenii cântă în cor Hristos a înviat!”, povestește cu mândrie interpretul din nordul țării.

„Voi petrece Paștele la Glod. Acolo există o biserică din lemn din anul 1710, în care se mai țin slujbe. În acea biserică se cântă foarte frumos. Apoi la 7 kilometri este și mănăstirea Bârsana, unde voi merge cu cei dragi la slujbele de acolo”, a încheiat Sas.