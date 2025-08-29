“Cea mai frumoasă seară de când sunt în fotbal!” Mihai Rotaru, după calificarea în Conference League: “Doamne, m-am trezit şi nu e un vis!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova a mărturisit că odată cu obținerea calificării.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru, în al nouălea cer după calificarea Universității Craiova: „Cea mai fericită zi”

Mihai Rotaru a ținut să sublinieze că este mândru de felul în care arată formația antrenată de Mirel Rădoi, pe care îl consideră artizanul acestei calificări. În plus, finanțatorul a scos în evidență și spiritul de camaraderie din sânul echipei.

. În tur, oltenii se impuseseră cu 2-1 la Istanbul. După acestă dublă victorie, echipa lui Mihai Rotaru ajunge în premieră în grupele unei competiții europene, prilej de mare sărbătoare în Bănie.

ADVERTISEMENT

„Cea mai fericită seară de când sunt acționar, dar cea mai fericită seară legată de fotbal, că am avut seri fericite care n-au fost legate de fotbal. Da, putem să spunem că a fost o bucurie mare. A fost și o tensiune mare, nici nu știam să ne bucurăm la sfârșit, așa cum am fi vrut.

Ne-am trezit dimineața… Noi avem grupul acționarilor, al celor care participă la Adunarea Generală a acționarilor. Când m-am trezit, avea zeci de răspunsuri. Unul dintre acționari a zis ‘Doamne, m-am trezit și chiar nu am visat!’ și de acolo a plecat. Suntem toți bucuroși. Dacă vreți să mă repet, da, este cea mai frumoasă seară. Și dinainte să fiu în fotbal”, a precizat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru: „Asta spune totul despre cum e Universitatea Craiova”

„Noi, oltenii, avem o calitate deosebită: nu suntem modești! Și am trecut en-fanfare de turci. Am fost mult mai buni decât ei. Și în duelurile unu la unu, și ca organizare în teren, și ca agresivitate, și ca atitudine, și ca suporteri am fost trei clase peste ei. Echipa mai bună, mai valoroasă am fost noi. Și nu trebuie să ne ascundem după cuvinte. Acesta este adevărul!

ADVERTISEMENT

Dincolo de rezultat, de calificare, a fost ceva care pentru mine poate conta mai mult. Faza aceea în care Screciu a fost faultat la colțul terenului și am sărit toți, TOȚI, toți la ‘bătaie’ – între ghilimele. Am sărit și ne-am apărat colegul căzut la pământ, despre jucători vorbesc. Și aia spune tot despre cum este Universtatea Craiova clădită la ora actuală. După spiritul și asemănarea lui Mirel Rădoi.

Și atunci, când au sărit toți acolo, pentru mine a contat, poate, mai mult decât o victorie, mai mult de cât o calificare. A contat, pentru că arată cum suntem în acest moment. Toți pentru unul și unul penturu toți!”, a concluzionat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT