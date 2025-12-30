Cea mai frumoasă șefă din sportul românesc are o dorință aparte în noul an! Cu ce probleme se confruntă aceasta, de fapt: ”Poate dă Dumnezeu”

ADVERTISEMENT

Irina Deleanu a fost catalogată nu de puține ori ca fiind cea mai frumoasă șefă din sportul românesc. În prezent este preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, dar iată că funcția vine și cu niște neplăceri.

Cu ce probleme se confruntă Federaţia Română de Gimnastică Ritmică

Anul 2025 a fost unul destul de dificil pentru gimnastica României. Și iată că în continuare există probleme. Este vorba despre o criză financiară majoră. Mai exact, Federaţia Română de Gimnastică Ritmică s-a trezit cu blocarea finanțării.

Decizia a fost luată de Agenţia Naţională pentru Sport (ANS). Sursa citată a hotărât să sisteze temporar finanțarea acordată Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică (FRGR). În ceea ce privește motivele invocate, ar fi fost vorba despre ”nerespectarea unor obligații prevăzute în contractul de finanțare dintre cele două instituții”.

Deși hotărârea a fost contestată de FRGR, nimic nu s-a întâmplat momentan. Menționăm faptul că Federația a subliniat faptul că decizia nu a fost una legală, însă problemele rămân în picioare.

Ce dorință are Irina Deleanu în noul an

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, este și ea afectată de cele întâmplate. Evident, cel mai mult au de suferit gimnastele românce care aveau planuri ambițioase.

Totuși, Irina Deleanu speră ca noul an să aducă puțină claritate. Totodată, ea a adus în discuție numele gimnastei Amalia Lică, care începând cu data de 1 ianuarie riscă să nu se mai poată antrena la Floreasca.

Irina Deleanu își dorește o minune inclusiv la un câștig la Loto. , în ciuda faptului că finanțarea a fost tăiată. „Merg să joc la loto. Dacă voi câştiga, voi putea să îi plătesc chiria sălii Amaliei Lică, pentru că de la 1 ianuarie nu se va mai putea antrena în sala de la Floreasca.

Nimeni nu vrea să ne ajute cu plata acestei chirii. Poate dă Dumnezeu să câştig la loto şi rezolvăm problema”, a declarat Irina Deleanu, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, pentru .

Cine este Amalia Lică

Menționăm faptul că blocarea finanțării de către Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) riscă să o lase pe Amalia Lică într-adevăr fără sală de antrenament. Asta în ciuda faptului că tânăra a fost catalogată ca fiind cea mai promițătoare gimnastă ritmică a României.

Ea este în primul rând vicecampioană mondială, dar și de cinci ori campioană europeană. Practic Amalia Lică este una dintre principalele speranțe ale României pentru competițiile internaționale.

De altfel la doar 16 ani, Competiția a avut loc în această vară.

„Medalie istorică pentru România la gimnastică ritmică! După 33 de ani, Amalia Lică a câștigat argintul mondial la măciuci! La Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, Amalia a surprins lumea gimnasticii ritmice prin atitudine, expresie artistică și măiestria execuției, într-o finală bine gestionată de sportiva noastră.

Eleva Adrianei Mitroi a fost notată cu 29.000 de puncte. Doar campioana olimpică Darja Varfolomeev a fost mai bine cotată, cu 31.700 puncte. Pe locul 3 s-a clasat gimnasta din Bulgaria, Stiliana Nikolova, cu 28.800.

Este prima medalie mondială la seniori pentru România, după bronzul Irinei Deleanu, câștigat în 1992. Talentul Amaliei și puterea ei de a urma un vis au dus-o pe podium. Felicitări, Amalia! Suntem mândri de tine”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român într-un comunicat oficial.

În cazul în care nimic nu se schimbă, iar chiria sălii de la Floreasca unde se antrenează nu va fi achitată, atunci sportiva nu va mai avea unde să se pregătească. Evident, acest lucru i-ar putea afecta cariera din sport.