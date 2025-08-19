Sport

Cea mai frumoasă voleibalistă din lume le-a sucit mințile fanilor cu ultimele poze! Sportiva a ales un costum de baie minuscul la plajă

Fotografii incendiare postate de Kayla Simmons! Voleibalista și-a etalat formele la plajă. Mii de like-uri în doar câteva minute.
Catalin Oprea
19.08.2025 | 19:04
Cea mai frumoasă voleibalistă din lume le-a sucit mințile fanilor cu ultimele poze! Sportiva a ales un costum de baie minuscul la plajă
9 poze
Vezi galeria
Cea mai frumoasă voleibalistă din lume le-a sucit mințile fanilor cu ultimele poze! Sportiva a ales un costum de baie minuscul la plajă

Kayla Simmons știe mereu cum să atragă atenția. Frumoasa voleibalistă americană a reușit din nou să-și surprindă fanii cu poze incendiare, postate pe rețelele sociale. Imaginile au făcut rapid înconjurul internetului.

Kayla Simmons face furori pe social media

Sportiva a devenit deja cunoscută nu doar pentru talentul din teren, ci și pentru aparițiile spectaculoase. În ultimele fotografii, Kayla și-a pus în valoare formele voluptuoase, purtând ținute care lasă foarte puțin loc imaginației. Ea a ales să poarte un costum de baie minuscul la plajă.

Fanii au remarcat imediat silueta atletică, dar în același timp extrem de feminină. Pe Instagram, imaginile au adunat mii de like-uri în timp record iar comentariile nu au întârziat să apară.

Kayla Simmons e considerată cea mai frumoasă voleibalistă din lume!

Kayla Simmons a jucat volei la nivel universitar, în SUA, fiind considerată una dintre cele mai frumoase sportive din lume. Deși cariera ei în teren nu a fost la fel de mediatizată ca aparițiile din afara sălii, numele ei a devenit rapid viral.

În ultimii ani, Kayla s-a transformat într-un adevărat star online. Cu fiecare postare, atrage atenția mass-media și a fanilor. Mulți o compară cu un model profesionist, deși ea nu și-a abandonat niciodată legătura cu sportul.

Imaginile fierbinți au stârnit și discuții. Unii o aplaudă pentru încrederea în sine, alții consideră că pune accent mai mult pe apariții decât pe sport. Kayla însă pare să nu fie deranjată de critici. Din contră, ea știe foarte bine cum să își gestioneze imaginea și cum să rămână în centrul atenției.

Voleibalista nu pare că are de gând să facă vreun pas în retragere. Ea are deja un milion de urmăritori pe Instagram și adună bani serioși cu fiecare postată pe social media.

