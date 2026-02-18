Cea mai cumplită iarnă a secolului XX în România: cum relata presa comunistă în urmă cu șapte decenii și cum reacționează autoritățile azi

ADVERTISEMENT

Pe 18 februarie 2026, România a fost cuprinsă de unul dintre cele mai severe episoade de iarnă din ultimii ani. Viscolul a închis autostrăzi, a suspendat cursuri, a blocat trenuri și a lăsat localități întregi fără curent electric. Rețelele sociale s-au umplut de imagini cu troiene cât gardul, iar autoritățile au convocat comandamente de urgență, au activat coduri roșii și au mobilizat utilaje și echipe mixte: poliție, armată, ISU.

Cea mai grea iarnă din secolul trecut: zăpezi de 5 metri și o propagandă uriașă despre cât era de eficient statul în lupta cu natura

În mijlocul acestei ierni moderne, gestionate prin aplicații meteo, conferințe de presă și comunicate online, memoria istorică ne duce inevitabil spre februarie 1954, când România a trăit cea mai grea iarnă din secolul trecut. Atunci, România era Republică Populară, iar presa nu relata doar faptele, ci construia un discurs mobilizator, ideologic, în care natura era „învinsă” prin elan socialist. Oamenii, dincolo de autorități, cetățenii care puneau mâna pe lopată erau prezentați ca eroi ai vremurilor.

În 1954, răspunsul statului era prezentat ca expresia unei „griji permanente” față de popor. „Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romíne a dat un comunicat care oglindeşte grija permanentă a statului nostru democrat-popular faţă de om şi nevoile sale”, se mai arată în textul ediției din 6 februarie 1954 a ziarului. Se înființau comandamente în toate regiunile, formate din reprezentanți ai sfaturilor populare și ai organizațiilor de masă. Sindicatele, Uniunea Tineretului Muncitor, armata, toți erau integrați într-un efort colectiv.

Oamenii muncii erau eroi; astăzi, voluntarii pălesc în fața comunicatelor pompoase ale autorităților

În 2026, comandamentele pentru situații de urgență sunt activate prin mecanisme administrative clare, coordonate de Departamentul pentru Situații de Urgență. Diferența este că astăzi accentul cade pe infrastructură, pe intervenții tehnice și pe responsabilitatea instituțională. În 1954, accentul era pe mobilizarea ideologică.

Presa comunistă transforma deszăpezirea într-o epopee: „Sute de mii de cetăţeni ai Capitalei Republicii noastre… au răspuns ca un singur om, iniţiind acţiuni patriotice, care s-au ridicat pînă la rangul de fapte pline de eroism”. Numele muncitorilor erau menționate cu precizie, devenind modele publice. Comuniștii erau „iniţiatorii tuturor acţiunilor, sufletul muncii pline de abnegaţie”. Era o imagine atent construită: intelectualul, militarul și muncitorul, uniți sub același ideal. devenea un dușman colectiv, iar partidul era organizatorul victoriei.

voluntariatul există, dar nu mai este prezentat în cheie ideologică. Oamenii distribuie ceai cald, își oferă cazare șoferilor blocați, dar eroii nu mai sunt canonizați în ziarul de partid. În schimb, sunt viralizați pe Facebook sau TikTok, mai ales dacă unele scene cu zăpadă inclusă devin motive de râs sau de groază.

Pâinea cea de toate zilele, principala preocupare în 1954

Un capitol aparte în relatarea din 1954 îl constituie asigurarea pâinii. Fabrica „Steagul Roşu” devine un bastion al rezistenței: „Daşi trecuseră 60 de ore de muncă neta­treruptă magazionerii C. Gabor şi S. Magder continuau să muncească neobosiţi, transportând pîine spre săniile şi maşinile ce aşteptau să plece către cartierele Capitalei”.

Detaliile sunt aproape cinematografice: frământători care lucrează „cu îndîrjire”, tineri utemiști care transportă saci de făină, centre de distribuție deblocate printre nămeți. Ca o paranteză, marii regizori ai României, care și-au consacrat cinematografia prin relatările despre perioada comunistă ar putea face cel puțin un documentar despre iernile de altădată. Un alt element definitoriu al iernii din 1954 este dimensiunea numerică a mobilizării: „În întreaga Capitală au luat fiinţă 1490 brigăzi organizate în rîndul cărora lucrează 73.000 oameni ai muncii”.

Cartierele bucureștene, organizate ca la armată

Cifrele aveau rolul de a demonstra forța sistemului. În raionul „Stalin”, 13.000 de oameni; în „23 August”, 7.000. Fiecare cartier devenea front de lucru. În 2026, cifrele apar în comunicate oficiale: câte utilaje, câți kilometri de drum deszăpezit, câte intervenții SMURD. Limbajul s-a tehnicizat. Nu mai vorbim despre „elan”, ci despre „capacitate operațională”. Iarna din 18 februarie 2026 și cea din februarie 1954 au în comun forța naturii și fragilitatea infrastructurii. Dar felul în care sunt povestite spune mai mult despre regim decât despre zăpadă.

În 1954, presa comunistă transforma o criză meteorologică într-o demonstrație de unitate politică. Fiecare lopată devenea gest patriotic, fiecare sac de făină, dovadă de devotament față de partid. În 2026, criza este gestionată prin proceduri, conferințe de presă și update-uri în timp real. Statul nu mai cere „elan”, ci respectarea recomandărilor.

Și totuși, dincolo de ideologie și tehnologie, rămâne aceeași realitate simplă: când viscolul acoperă orașele, oamenii ies din case și pun mâna pe lopată. Fie că sunt „brigăzi ale oamenilor muncii” sau voluntari cu termosuri de ceai, solidaritatea rămâne singura constantă.