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Cea mai grea întrebare de la Cupa Mondială pentru iubita lui Mbappe. Pe cine ar alege Ester Exposito între Spania și Franța?

Iubita lui Kylian Mbappe, actrița iberică Ester Exposito, a primit cea mai grea întrebare de la Cupa Mondială. Ce a spus când a fost pusă să aleagă între Spania și Franța? Răspunsul diplomat oferit.
Adrian Baciu
21.06.2026 | 15:00
Cea mai grea intrebare de la Cupa Mondiala pentru iubita lui Mbappe Pe cine ar alege Ester Exposito intre Spania si Franta
Iubita lui Mbappe, actrița iberică Ester Exposito, a fost pusă să aleagă între Franța și Spania. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
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În primele zile după ce s-a dat startul meciurilor de la Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada, iubita lui Kylian Mbappe (27 de ani), frumoasa iberică Ester Exposito (26 de ani), a primit o întrebare extrem de dificilă. Vedeta mai multor producții cinematografice a fost pusă să aleagă între Spania și Franța. Ce răspuns diplomatic a furnizat.

Cum a răspuns iubita lui Mbappe, actrița iberică Ester Exposito, la cea mai grea întrebare de la Cupa Mondială: ”Franța sau Spania?”

Kylian Mbappe, starul naționalei Franței, și celebra actriță spaniolă, Ester Exposito, formează cel mai nou și mediatizat cuplu. Nu o singură dată, cei doi tineri au fost surprinși și fotografiați împreună în vacanțe romantice. Deocamdată, ei au preferat să păstreze o anume discreție și nu au oferit o confirmare oficială a relației.

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În luna aprilie, actrița de 26 de ani, cunoscută mai ales pentru rolul din serialul Netflix Elite, a fost abordată de jurnaliști la un eveniment al cântăreței Rosalia. Întrebată dacă îi place fotbalul, Exposito a răspuns: ”Adevărul este că nu prea”. Apoi, când întrebările au fost legate de prezența ei pe Santiago Bernabeu și legătura cu Mbappe, ea a avut un zâmbet care a cam dat-o de gol. Exposito a insistat că nu va vorbi direct despre subiect, dar le-a spus reporterilor că se simte ”minunat” când a fost întrebată dacă este fericită cu viața ei actuală.

Și mai recent, luni, 15 iunie, cu o zi înainte ca Franța să joace împotriva Senegalului la Cupa Mondială, Exposito a participat la Festivalul de Televiziune de la Monte-Carlo. La acest eveniment monden, spanioloaica a atras toate privirile jurnaliștilor și paparazzilor. La un moment dat, în mod previzibil, discuția ei cu presa a alunecat către cel mai sensibil subiect de pe plan personal.

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Conștienți de faptul că tânăra formează un cuplu, chiar și neoficializat încă, cu Kylian Mbappe, oamenii din media i-au pus o întrebare prin care au vrut să o bage în încurcătură. Aceștia au vrut să afle de la iberică pe cine preferă la Cupa Mondială 2026: Spania sau Franța? Actrița a fost obligată să opteze între țara sa natală și cea a iubitului ei. Conștientă că orice ar alege ar isca automat subiecte de presă, Ester Exposito a preferat calea diplomației: ”Este o alegere dificilă. Între Spania și Franța, nu știu…”, a spus aceasta, notează Mundiario.

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Cupa Mondială FIFA 2026 este în plină desfășurare. Kylian Mbappe se află în centrul evenimentului și al atenției. Acesta și Franța au obținut o victorie clară împotriva Senegalului, marți, la New York, scor 3-1. Aproape în paralel, în Europa, Ester Exposito, își construiește propriul drum în cinematografie. Cu 24 de ore înainte ca Mbappe să marcheze o dublă pentru a betona victoria Franței, Exposito obținea și ea un succes uriaș.

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Luni, 15 iunie, cu o zi înainte ca Franța să joace împotriva Senegalului la Cupa Mondială, Exposito a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii de la Festivalul de Televiziune de la Monte-Carlo. De notat că Exposito nu a fost doar o simplă invitată la eveniment. Ea a primit distincția pentru ”Cel mai promițător talent” la cea de-a 65-a ediție a festivalului. ”Mulțumesc pentru această recunoaștere prețioasă”, a scris ea pe Instagram alături de o galerie de fotografii de la eveniment.

Cine este Ester Exposito

Ester Exposito este o actriță și un model din Spania născută pe 26 ianuarie 2000 în Madrid. S-a afirmat la nivel internațional datorită rolului ”Carla Roson” din serialul Netflix ”Élite” (2018-2021). A jucat aici în primele trei sezoane. Rolul interpretat magistral, cel de adolescentă bogată, complexă și manipulatoare a propulsat-o rapid spre celebritate globală. Acesta i-a adus zeci de milioane de fani pe rețelele sociale.

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De-a lungul timpului, Ester a avut mai multe relații mediatizate de presă. A format cupluri cu actorii Alvaro Rico și apoi cu Alejandro Speitzer. Din 2026 ar fi în relație cu fotbalistul francez Kylian Mbappe. Tânărul cuplu a fost văzut împreună la Paris, Madrid și în vacanțe în Ibiza. Acum, relația lor atrage o atenție uriașă în presa internațională, mai ales în contextul Cupei Mondiale 2026.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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