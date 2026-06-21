Cea mai grea întrebare de la Cupa Mondială pentru iubita lui Mbappe. Pe cine ar alege Ester Exposito între Spania și Franța?

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În primele zile după ce s-a dat startul meciurilor de la Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada, iubita lui Kylian Mbappe (27 de ani), frumoasa iberică Ester Exposito (26 de ani), a primit o întrebare extrem de dificilă. Vedeta mai multor producții cinematografice a fost pusă să aleagă între Spania și Franța. Ce răspuns diplomatic a furnizat.

Cum a răspuns iubita lui Mbappe, actrița iberică Ester Exposito, la cea mai grea întrebare de la Cupa Mondială: ”Franța sau Spania?”

Kylian Mbappe, starul naționalei Franței, și celebra actriță spaniolă, Ester Exposito, formează cel mai nou și mediatizat cuplu. Nu o singură dată, cei doi tineri au fost surprinși și fotografiați împreună în vacanțe romantice. Deocamdată, ei au preferat să păstreze o anume discreție și nu au oferit o confirmare oficială a relației.

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În luna aprilie, actrița de 26 de ani, cunoscută mai ales pentru rolul din serialul Netflix Elite, a fost abordată de jurnaliști la un eveniment al cântăreței Rosalia. Întrebată dacă îi place fotbalul, Exposito a răspuns: ”Adevărul este că nu prea”. Apoi, când întrebările au fost legate de prezența ei pe Santiago Bernabeu și legătura cu Mbappe, ea a avut un zâmbet care a cam dat-o de gol. Exposito a insistat că nu va vorbi direct despre subiect, dar le-a spus reporterilor că se simte ”minunat” când a fost întrebată dacă este fericită cu viața ei actuală.

Și mai recent, luni, 15 iunie, cu o zi înainte ca Franța să joace împotriva Senegalului la Cupa Mondială, Exposito a participat la Festivalul de Televiziune de la Monte-Carlo. La acest eveniment monden, spanioloaica a atras toate privirile jurnaliștilor și paparazzilor. La un moment dat, în mod previzibil, discuția ei cu presa a alunecat către cel mai sensibil subiect de pe plan personal.

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Conștienți de faptul că tânăra formează un cuplu, , oamenii din media i-au pus o întrebare prin care au vrut să o bage în încurcătură. Aceștia au vrut să afle de la iberică pe cine preferă la Cupa Mondială 2026: Spania sau Franța? Actrița a fost obligată să opteze între țara sa natală și cea a iubitului ei. Conștientă că orice ar alege ar isca automat subiecte de presă, Ester Exposito a preferat calea diplomației: ”Este o alegere dificilă. Între Spania și Franța, nu știu…”, a spus aceasta, notează .

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Iubita lui Kylian Mbappe a dat lovitura chiar în timpul Cupei Mondiale. Anunțul făcut de frumoasa actriță iberică

Cupa Mondială FIFA 2026 este în plină desfășurare. Kylian Mbappe se află în centrul evenimentului și al atenției. Acesta și Franța au obținut o victorie clară împotriva Senegalului, marți, la New York, scor 3-1. Aproape în paralel, în Europa, Ester Exposito, își construiește propriul drum în cinematografie. Cu 24 de ore înainte ca Mbappe să marcheze o dublă pentru a betona victoria Franței, Exposito obținea și ea un succes uriaș.

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Luni, 15 iunie, cu o zi înainte ca Franța să joace împotriva Senegalului la Cupa Mondială, Exposito a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii de la Festivalul de Televiziune de la Monte-Carlo. De notat că Exposito nu a fost doar o simplă invitată la eveniment. Ea a primit distincția pentru ”Cel mai promițător talent” la cea de-a 65-a ediție a festivalului. ”Mulțumesc pentru această recunoaștere prețioasă”, a scris ea pe Instagram alături de o galerie de fotografii de la eveniment.

Cine este Ester Exposito

Ester Exposito este o actriță și un model din Spania născută pe 26 ianuarie 2000 în Madrid. S-a afirmat la nivel internațional datorită rolului ”Carla Roson” din serialul Netflix ”Élite” (2018-2021). A jucat aici în primele trei sezoane. Rolul interpretat magistral, cel de adolescentă bogată, complexă și manipulatoare a propulsat-o rapid spre celebritate globală. Acesta i-a adus zeci de milioane de fani pe rețelele sociale.

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Kylian Mbappé and Ester Expósito are enjoying a summer getaway in Ibiza ahead of the World Cup. 🌞🏝️ — RA (@Itsam4d)

De-a lungul timpului, Ester a avut mai multe relații mediatizate de presă. A format cupluri cu actorii Alvaro Rico și apoi cu Alejandro Speitzer. Din 2026 ar fi în relație . Tânărul cuplu a fost văzut împreună la Paris, Madrid și în vacanțe în Ibiza. Acum, relația lor atrage o atenție uriașă în presa internațională, mai ales în contextul Cupei Mondiale 2026.