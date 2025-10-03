Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cea mai grea lovitură pe care a primit-o Mircea Lucescu. „Stă între 4 și 6 săptămâni! Marijana nu poate interveni”. Exclusiv

Marius Șumudică a dezvălit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Denis Drăguș va absenta la meciul decisiv al României cu Austria
Mihnea Ştefan
03.10.2025 | 13:54
Cea mai grea lovitura pe care a primito Mircea Lucescu Sta intre 4 si 6 saptamani Marijana nu poate interveni Exclusiv
breaking news
Mircea Lucescu nu va putea conta pe Denis Drăguș în meciul cu Austria Foto: colaj Fanatik

Mircea Lucescu nu sa va putea baza pe serviciile lui Denis Drăguș la meciul cu Austria, programat pe 12 octombrie. Marius Șumudică a dezvăluit ce problemă medicală are atacantul.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, out pentru România – Austria

Mircea Lucescu a primit o lovitură pentru meciul cu Austria, pe care este obligat să-l câștige pentru ca România să mai spere la calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Marius Șumudică a dezvăluit că selecționerul României nu va putea conta pe serviciile lui Denis Drăguș. Atacantul nu s-a refăcut în timp util după accidentarea suferită și are nevoie de o recuperare mai lungă.

ADVERTISEMENT

„Stă între 4 și 6 săptămâni. Este afectat și tendonul, Marijana nu poate să intervină. Lucrează la recuperare. Eu, după cum îl știu, cred că se poate antrena după 4 săptămâni. Are o ruptură musculară unde este cuprins și tendonul. Slavă Domnului că este desprins doar parțial, nu în totalitate, că altfel avea nevoie de operație. În momentul în care mușchiul se desprinde total de tendon ai nevoie de opreație.

Sunt mai mulți jucători români care s-au operat. Silviu Lung Jr, Denis Alibec s-au operat și au stat câte 4-5 luni”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Digi24.ro
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”

Ce a pățit Denis Drăguș la ultimul meci al lui Eyupspor

Pe 27 septembrie, la remiza lui Eyupspor cu Goztepe, 0-0, Denis Drăguș s-a accidentat cu 5 minute înainte de finalul meciului. În minutul 85, românul nu a mai putut continua partida și a izbucnit în plâns de durere.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic

Încă de atunci se preconiza că nu o lovitură banală și că absența va fi mai lungă, Drăguș devenind indisponibil pentru jocul crucial cu Austria.

Denis Drăguș a vorbit în premieră la FANATIK SUPERLIGA despre accidentare

Denis Drăguș a vorbit în premieră la FANATIK SUPERLIGA despre accidentare și toate gândurile care l-au invadat în ultima perioadă. În intervenția sa, atacantul a dezvăluit că Mircea Lucescu l-a sunat imediat ce a aflat că nu a mai putut continua meciul.

ADVERTISEMENT

„Aproape că am izbucnit în plâns. Mă gândeam că e atât de aproape meciul cu Austria. Durerea nu a fost atât de mare, dar a fost un sentiment de dezamăgire. Eu voi face tot ce ține de mine să joc în meciul cu Austria. Rămâne de văzut ce decizie va lua staff-ul medical. Nu pot face nimic de capul meu.

(N.r. Ce ai vorbit cu Mircea Lucescu?) M-a întrebat exact ce am pățit. M-a sunat după ce a văzut accidentarea. M-a întrebat care e situația. Am vorbit cu el legat de ceea ce se poate face. Îmi pare rău și mie. Chiar era nevoie de toți jucătorii apți. E un meci important. Nu știu…”, a explicat fotbalistul.

Nicolae Stanciu, altă lovitură încasată de Lucescu înainte de România – Austria

Pe lângă Denis Drăguș, Mircea Lucescu l-a pierdut și pe Nicolae Stanciu pentru meciul cu Austria. După spusele selecționerului, căpitanul naționalei ar fi intrat deja cu o problemă medicală în repriza a doua jocului cu Lazio, pierdut de Genoa cu 0-3.

„Parcă nu se mai termină aceste ghinioane! Nu avem vești prea bune despre Sorescu și nici despre Stanciu. La Stanciu, situația e chiar și mai delicată. El resimțea ceva de dinainte de partida cu Lazio, dar a intrat totuși pe final și s-a agravat. E posibil să aibă aceeași problemă ca și Drăguș”, a declarat Mircea Lucescu pentru GSP.

În acest condiții, „Il Luce” se vede nevoit să improvizeze, după ce și-a pierdut cel mai bun marcator din preliminarii, la egalitate cu Florin Tănase, ambii cu 2 goluri, și căpitanul echipei.

Veste horror pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș va lipsi în România - Austria

Ștefan Baiaram, noua enigmă a Craiovei. Are legătură cu ratarea transferului? „Cu el...
Fanatik
Ștefan Baiaram, noua enigmă a Craiovei. Are legătură cu ratarea transferului? „Cu el se întâmplă ceva! Probabil și după conflictul cu Rădoi”
Marius Șumudică le-a distrus pe FCSB și pe Craiova după joia europeană: „Ne...
Fanatik
Marius Șumudică le-a distrus pe FCSB și pe Craiova după joia europeană: „Ne mințim! Suporterul trebuie să știe adevărul”
„Luni va da răspunsul”. CFR Cluj forțează cel mai tare transfer din istoria...
Fanatik
„Luni va da răspunsul”. CFR Cluj forțează cel mai tare transfer din istoria SuperLigii: “Neluţu Varga e Berlusconi al României!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
Cutremur în Giulești! ”Am înțeles că Dan Șucu nu mai bagă niciun ban...
iamsport.ro
Cutremur în Giulești! ”Am înțeles că Dan Șucu nu mai bagă niciun ban la Rapid”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!