Cea mai grea lovitură pe care a primit-o Mircea Lucescu. „Stă între 4 și 6 săptămâni! Marijana nu poate interveni”. Exclusiv

Mircea Lucescu nu sa va putea baza pe serviciile lui Denis Drăguș la meciul cu Austria, programat pe 12 octombrie. Marius Șumudică a dezvăluit ce problemă medicală are atacantul.

Denis Drăguș, out pentru România – Austria

Mircea Lucescu a primit o lovitură pentru meciul cu Austria, pe care este obligat să-l câștige pentru ca România să mai spere la calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Marius Șumudică a dezvăluit că selecționerul României . și are nevoie de o recuperare mai lungă.

„Stă între 4 și 6 săptămâni. Este afectat și tendonul, Marijana nu poate să intervină. Lucrează la recuperare. Eu, după cum îl știu, cred că se poate antrena după 4 săptămâni. Are o ruptură musculară unde este cuprins și tendonul. Slavă Domnului că este desprins doar parțial, nu în totalitate, că altfel avea nevoie de operație. În momentul în care mușchiul se desprinde total de tendon ai nevoie de opreație.

Sunt mai mulți jucători români care s-au operat. Silviu Lung Jr, Denis Alibec s-au operat și au stat câte 4-5 luni”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a pățit Denis Drăguș la ultimul meci al lui Eyupspor

Pe 27 septembrie, la remiza lui Eyupspor cu Goztepe, 0-0, Denis Drăguș s-a accidentat cu 5 minute înainte de finalul meciului. În minutul 85, românul nu a mai putut continua partida și a izbucnit în plâns de durere.

Încă de atunci se preconiza că nu o lovitură banală și că absența va fi mai lungă, Drăguș devenind indisponibil pentru jocul crucial cu Austria.

Denis Drăguș a vorbit în premieră la FANATIK SUPERLIGA despre accidentare

. În intervenția sa, atacantul a dezvăluit că Mircea Lucescu l-a sunat imediat ce a aflat că nu a mai putut continua meciul.

„Aproape că am izbucnit în plâns. Mă gândeam că e atât de aproape meciul cu Austria. Durerea nu a fost atât de mare, dar a fost un sentiment de dezamăgire. Eu voi face tot ce ține de mine să joc în meciul cu Austria. Rămâne de văzut ce decizie va lua staff-ul medical. Nu pot face nimic de capul meu.

(N.r. Ce ai vorbit cu Mircea Lucescu?) M-a întrebat exact ce am pățit. M-a sunat după ce a văzut accidentarea. M-a întrebat care e situația. Am vorbit cu el legat de ceea ce se poate face. Îmi pare rău și mie. Chiar era nevoie de toți jucătorii apți. E un meci important. Nu știu…”, a explicat fotbalistul.

Nicolae Stanciu, altă lovitură încasată de Lucescu înainte de România – Austria

Pe lângă Denis Drăguș, Mircea Lucescu l-a pierdut și pe Nicolae Stanciu pentru meciul cu Austria. După spusele selecționerului, căpitanul naționalei ar fi intrat deja cu o problemă medicală în repriza a doua jocului cu Lazio, pierdut de Genoa cu 0-3.

„Parcă nu se mai termină aceste ghinioane! Nu avem vești prea bune despre Sorescu și nici despre Stanciu. La Stanciu, situația e chiar și mai delicată. El resimțea ceva de dinainte de partida cu Lazio, dar a intrat totuși pe final și s-a agravat. E posibil să aibă aceeași problemă ca și Drăguș”, a declarat Mircea Lucescu pentru .

În acest condiții, „Il Luce” se vede nevoit să improvizeze, după ce și-a pierdut cel mai bun marcator din preliminarii, la egalitate cu Florin Tănase, ambii cu 2 goluri, și căpitanul echipei.