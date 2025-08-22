Cea mai în vârstă femeie din lume a împlinit 116 ani. S-a născut cu trei ani înainte de scufundarea Titanicului și a trăit ambele războaie mondiale

Data de 21 august are o importanță deosebită pentru o doamnă din Marea Britanie. a împlinit venerabila vârstă de 116 ani. Aceasta s-a născut cu trei ani înainte de scufundarea Titanicului. A trăit ambele războaie mondiale. Unde locuiește acum.

Cea mai bătrână femeie de pe glob a sărbătorit 116 ani. Aceasta se numește Ethel Caterham și locuiește în Marea Britanie. Potrivit , a venit pe lume cu 3 ani înainte de în apele reci ale Oceanul Atlantic de Nord.

Doamna a primit acest titlu în luna aprilie, la scurt timp după moartea călugăriței braziliene Inah Canbarro Lucas. Acesta a murit la vârsta de 116 ani. Cea mai în vârstă femeie din lume s-a născut pe 21 august 1909.

E ultimul supus care a supraviețuit în urma regelui Eduard al VII-lea. Stră-strănepotul acestuia, regele Charles al III-lea, i-a trimis doamnei Ethel Caterham o felicitare la împlinirea vârstei de 115 ani, în anul 2024.

În momentul de față, femeia trăiește într-un cămin din Lightwater, Surrey. Are o viață care se întinde pe mai bine de un secol. S-a născut cu 8 ani înainte de Revoluția Franceză. A supraviețuit celor două războaie mondiale.

Mesajul transmis de cea mai în vârstă femeie din lume

Cea mai în vârstă femeie din lume a primit numeroase mesaje cu ocazia zilei de naștere. Oamenii i-au urat numai lucruri frumoase, mai ales că a ajuns la vârsta de 116 ani. Cu această ocazie, a ținut să le mulțumească pentru gândurile primite.

„Ethel și familia ei sunt foarte recunoscători pentru toate mesajele de susținere și pentru interesul arătat cu ocazia împlinirii vârstei de 116 ani. Ethel își va petrece ziua în liniștite, alături de familie.

Vrea să se bucure de aniversare în propriul ritm. Vă mulțumim încă o dată pentru urările transmise de această zi specială”, se arată în declarația transmisă de căminul în care trăiește femeia, mai arată sursa citată.

În aceeași notă, cea mai bătrână femeie de pe glob a primit un mesaj de felicitare de la João Marinho Neto. Acesta este considerat cel mai în vârstă bărbat din lume.

Cine este cea mai în vârstă femeie din lume

Ethel Caterham, cea mai în vârstă femeie din lume, este originară din Shipton Bellinger, Hampshire. A venit pe lume într-o familie modestă cu 8 copii. A fost penultimul urmaș care s-a născut în această familie.

Una dintre surorile sale a trăit până la vârsta de 104. Această doamnă din Marea Britanie a crescut în Tidworth, Wiltshire. E ultima persoană supraviețuitoare născută în deceniul anilor 1900. În adolescență a lucrat ca bonă în India.

Avea doar 18 ani când a plecat în această țară, unde a stat până la 21 de ani. În 1931 s-a întors în țara natală, unde l-a întâlnit pe viitorul său soț, Norman Caterham (1905–1976). S-au cunoscut la o cină și s-au căsătorit în Catedrala Salisbury, unde bărbatul cântase în cor.

Mai târziu, cea mai în vârstă femeie din lume și-a urmat partenerul de viață în Hong Kong și Gibraltar. Norman a fost locotenent-colonel în armată. În perioada în care a stat în Hong Kong, Ethel a înființat o grădiniță.

În această instituție de învățământ a predat limba engleză, meșteșuguri și jocuri. De asemenea, în timpul șederii în Gibraltar, cei doi parteneri de viață au devenit părinți. Ei au avut două fiice care au fost crescute ulterior în Marea Britanie.

Cum și-a petrecut timpul de când este pensionară

Ethel Caterham a dus o viață plăcută și nu a renunțat la micile plăceri odată cu înaintarea în vârstă. A condus până la 97 de ani. O altă pasiune de-a sa a fost jocul de bridge de care s-a bucurat, mai ales, în anii centenari.

A decis să se mute într-un azil de bătrâni abia când a rămas singură. Ambele fiice au decedat înaintea sa. Înainte de a sta în centrul actual a locuit într-o anexă a fetei sale mici, Anne. Aceasta a murit în februarie 2020, la 82 de ani.

Care este secretul longevității

Cea mai în vârstă femeie din lume a supraviețuit pandemiei de coronavirus. Avea 110 ani când a izbucnit Covid-19, dar a trecut peste acea perioadă. Un an mai târziu a fost vizitată de jurnaliștii care au vrut să-i știe secretul longevității.

Într-un interviu pentru BBC Radio Surrey a dezvăluit că mereu a acceptat „totul cu suișurile și coborâșurile” sale. „Nu mă cert niciodată cu nimeni. Ascult și fac ce-mi place”, a mai spus la acea vreme doamna Ethel.

În altă ordine de idei, cea mai vârstnică persoană care a trăit vreodată este franțuzoaica Jeanne Louise Calment. A avut un singur copil, o fată. Bătrâna a murit pe 4 august 1997 când avea 122 de ani și 164 de zile.