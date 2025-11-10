Cea mai înfocată fană a lui Inter Milano, mesaj dur pentru cei care îl contestă pe Cristi Chivu: ”Să vă cereți scuze”

ADVERTISEMENT

Benedetta Basili este o creatoare de conținut considerată a fi cea mai înfocată fană a lui Inter Milano. Tânăra a transmis un mesaj dur pentru cei care îl contestă pe Cristi Chivu. Ce a putut să le spună aceasta.

Cea mai înfocată fană a lui Inter Milano, mesaj dur pentru contestatarii lui Cristi Chivu

Cea mai înflăcărată admiratoare a echipei de fotbal Inter Milano a ieșit la rampă cu o afirmație neașteptată. Tânăra care are peste 16.400 de fani pe rețelele de socializare a luat în vizor clubul din Italia.

Într-o filmare de pe social media Benedetta Basili a făcut public un comentariu surprinzător. Frumoasa șatenă sare în apărarea antrenorului Cristi Chivu care a câștigat ultimul meci din Serie A. Acesta a fost cu Lazio și s-a terminat cu scorul de 2-0.

Unul dintre golurile în partida de pe „Giuseppe Meazza” a fost dat de Lautaro Martinez, în minutul 3. Fotbalistul a marcat datorită unei pase primite din partea lui Alessandro Bastoni. Al doilea gol îi aparține lui Ange Bonny, în minutul 62, după assist-ul lui Federico Dimarco.

Prin urmare, formația ajunge pe primul loc în campionatul Italiei după 11 etape. În felul acesta are parte de un parcurs extraordinar de bun sub comanda românului, care în urmă cu ani buni a fost un fotbalist excepțional.

Așa se face că a lui Inter Milano le cere celor care îl contestă pe antrenor să-și ceară scuze. Influencerița a dat de înțeles că Cristi Chivu nu are niciun motiv să fie judecat de către galerie sau alte persoane care au legătură cu fotbalul.

Ce a transmis cea mai pătimașă admiratoare a lui Inter Milano

„Trebuie să vă cereți scuze lui Inter, trebuie să vă cereți scuze lui Cristian Chivu. Mai ales voi, interiști, cei care nu cred, cei care au pregătit deja sicrie pentru Inter în acest an.

Astăzi, Lazio nu s-a văzut. Astăzi, a fost un mare Inter și un Lazio bun, care a încercat să-și facă treaba, dar Inter a întrerupt-o din minutul 1 până în minutul 95. Vreau să vă spun să salutați liderul.

Salutați-l! Romaniști (n.r. – fanii lui AS Roma), nu mi-e frică de voi”, a declarat Benedetta Basili, pe contul personal de TikTok, despre echipa pe care o susține la toate meciurile, conform .