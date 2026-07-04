Cea mai înfocată fană a lui Paraguay, filmare incendiară la Cupa Mondială 2026. Gafa vestimentară care a costat-o

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Larissa Riquelme și Ivana Knoll nu sunt singurele tinere aflate în lumina reflectoarelor la Cupa Mondială 2026. Cea mai înfocată fană a lui Paraguay este la rândul său în centrul atenției cu o filmare incendiară care i-a făcut pe mulți să reacționeze în mediul online.

Moment inedit pentru cea mai mare susținătoare a lui Paraguay la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 este un spațiu dedicat fotbalului, însă oamenii sunt interesați și de alte aspecte. Susținătorii echipelor naționale nu sunt doar bărbați, ci și femei care epatează prin ținutele vestimentare cu care se prezintă pe stadion. O mulțime de fani le urmăresc pe social media și le comentează pozele.

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O celebră , majoritatea fiind de părere că este noua „Larisa Riquelme”. Marisol Olmedo este o divă superbă, creatoarea de conținut fiind protagonista unui moment ieșit din comun. În timp ce-și arăta susținerea pentru echipa națională aceasta a avut parte de un mic incident.

Într-un clip postat pe rețelele de socializare tânăra a atras toate privirile. Îmbrăcată într-o salopetă extrem de mulată și cu un decolteu adânc a lăsat la vedere mai mult decât ar fi fost necesar. În timp ce sărea în sus de bucurie ținuta extrem de îndrăzneață i-a jucat o mică festă. Astfel, sânii i-au ieșit din haine.

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Din fericire, a lui Paraguay a reacționat la timp. Și-a acoperit bustul cu mâinile, dar internauții au observat imediat acest lucru. I-au lăsat numeroase comentarii. „Frumusețe spectaculoasă”, a scris un fan pe Instagram, în timp ce altul a notat: „Lăsați fetele să sărbătorească”. „Continuă să sari, te rog”, a completat altcineva.

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„Țin pentru încă 120 de goluri pentru mai multe sărbători de genul acesta”, a adăugat un alt internaut. Din păcate, nu este pentru prima oară când Marisol Olmedo se confruntă cu o situație similară în ceea ce privește ținuta sa. La un moment dat, a fost nevoită să acopere clipul cu o stea pentru a evita încălcarea regulilor de nuditate de pe social media.

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Cine e cea mai mare fană a lui Paraguay

Marisol Olmedo este o prezență constantă în mediul virtual, unde are o comunitate mare. Originară din Puerto Guaraní, un mic oraș și port situat în departamentul Alto Paraguay, pe malul fluviului Paraguay, tânăra știe cum să se facă remarcată. Adoră fotbalul, într-un interviu autointitulându-se „nașa” echipei Club Guarani.

A început să lucreze în zidărie când avea doar 16 ani, iar ulterior și-a încercat norocul pe Internet. Are un cont deschis pe o platformă celebră pentru adulți. E considerată o femeie de afaceri de succes, dorința sa cea mai mare fiind să se prezinte la Campionatul Mondial. A dezvăluit că i-a fost destul de greu să facă acest pas.

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„Îmi place să fiu așa cum sunt. M-am chinuit să ajung aici. Mă simt foarte flatată că sunt cunoscută la nivel internațional”, a spus influencerul, pentru lacuarta.com, conform . Marisol Olmedo mai este cunoscută sub numele de „La Madrina”.