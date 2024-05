„Cea mai inteligentă mișcare a lui Șucu!”. Cristi Borcea laudă numirea lui Neil Lennon la Rapid

Cristi Borcea îl laudă pe Dan Șucu pentru că nu l-a ales pe Marius Șumudică la Rapid și că a mers pe mâna lui Neil Lennon. că acționarul majoritar din Giulești va face pași importanți în fotbalul românesc.

„Cea mai inteligentă mișcare a lui Șucu! Bine că nu l-a pus pe Șumudică”. Cristi Borcea laudă numirea lui Neil Lennon la Rapid

Motivul pentru care Cristi Borcea îl laudă pe ține de faptul că acesta nu este de acord cu alegerea antrenorului de către galerie, așa cum a fost în cazul lui Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Borcea este de părere că dacă Șumi nu era atât de vocal în ultima perioadă, iar galeria giuleștenilor nu l-ar fi propus pe banca tehnică, fostul antrenor de la Gaziantep ar fi semnat deja cu Rapid.

Cu toate acestea, Cristi Borcea vede cu ochi buni alegerea lui Șucu și consideră numirea nord-irlandezului ca fiind o mișcare inteligentă care ar putea să îi aducă multe beneficii finanțatorului de la Rapid.

ADVERTISEMENT

“Mi se pare cea mai inteligentă mișcare a lui Dan Șucu. Eu niciodată nu luam în seamă ce spunea galeria. E cea mai inteligentă treaba asta. În momentul în care iei antrenorul pe care îl vrea galeria, pățești ce s-a întâmplat la Dinamo. Îți faci bagajele și nu mai conduci tu.

Șumudică e un antrenor extraordinar. Dar a fost impus de galerie. După ce am plecat de la Dinamo și a rămas Negoiță a ajuns echipa să se lupte la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Asta pentru că galeria impunea să joace jucătorul ăla, să vină antrenorul ăla. Ei veneau în vestiar, veneau la Săftica. Dacă era așa la Rapid, ce mai făcea Șucu? Mai conducea el? Dacă făcea așa veneau una după alta.

Asta denotă inteligența și tăria de caracter. Eu am făcut asta când aveam 30 de ani. Veneau peste mine acasă, vopseau, mă înjurau și nu am acceptat niciodată să fie ceva impus de galerie. De aia am făcut și rezultate. Dacă îi asculți pe ei, nu mai ai control dacă ești patron sau conducător”, a declarat Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

“Sunt 500% de acord cu ce a făcut Dan Șucu”

“Sunt 500% de acord cu ce a făcut Dan Șucu. De când a venit la Rapid a făcut cea mai inteligentă mișcare. Dar să nu îi luăm din merite lui Șumudică. E un antrenor extraordinar cu rezultate bune și pe plan intern și pe plan extern.

Șumudică nu trebuia să iasă la televizor și să vorbească și nu trebuia să fie propus de galerie. Altfel, ajungea la Rapid. Cel mai bun și cel mai în măsură pentru Rapid era Șumudică.

Dar Șucu a luat o decizie foarte bună. Mă așteptam să aibă tăria asta, pentru că altfel nu reușea în viață să fie numărul 1 în ceea ce face. Dacă nu făcea asta, era o dovadă de slăbiciune pe care nu și-o putea permite”, a mai spus Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Borcea, despre alegerea antrenorului făcută de Dan Șucu