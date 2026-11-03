Cea mai mare amendă din istorie la echipa lui Răzvan Lucescu! Scandal monstru după meci

ADVERTISEMENT

Claudinho, fotbalist cotat la 12 milioane de euro și jucător la Al-Sadd, echipă pregătită de Răzvan Lucescu, a fost suspendat pentru șase meciuri. Federația de Fotbal din Qatar nu a avut milă de fotbalist după ce acesta a făcut circ la finalul meciului cu Shamal, scor 4-1. A primit și o amendă record cum nu a mai văzut fotbalul din această țară: 245.000 de euro.

Amendă record pentru vedeta lui Răzvan Lucescu. Aproape 250.000 de euro după o criză de nervi în campionat

Ce s-a întâmplat, mai exact? Claudinho a încercat să lovească un membru al echipei Shamal, fiind eliminat de arbitru. Nervos, a lovit masa pe care stătea trofeul pentru „Omul Meciului”, iar premiul a fost distrus. Paradoxal, acel premiu îi era destinat tocmai brazilianului, iar acum va fi obligat să plătească trofeul.

ADVERTISEMENT

Cei de la , însă o consideră exagerată și au decis să o conteste. Brazilianul joacă pe postul de mijlocaș ofensiv și a înscris 3 goluri în 12 meciuri pentru echipa lui Răzvan Lucescu. A reușit, de asemenea, patru pase decisive în acest sezon în Qatar.

Chiar și fără brazilian, Antrenorul român l-a înlocuit la Al-Sadd pe Roberto Mancini, fost selecționer al Italiei. După opt runde, Al-Sadd este pe primul loc în clasament cu 18 puncte, la egalitate cu Al-Rayyan și Al-Duhail, dar cu un golaveraj mult mai bun. Cu toate acestea, în Liga Campionilor Asiei echipa lui Răzvan Lucescu nu o duce grozav. Aici, Al-Sadd este pe penultimul loc cu două remize și două eșecuri. Răzvan Lucescu câștigă 3,5 milioane de euro pe an în Qatar și mai are contract cu Al-Sadd până pe 30 iunie 2028. Nu toată lumea îl apreciază, însă, pe Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii din Qatar sunt foarte nemulțumiți de modul în care se prezintă echipa lui Răzvan Lucescu

În condițiile în care a fost adus cu scopul clar de a câștiga Liga Campionilor Asiei, Răzvan Lucescu i-a nemulțumit pe jurnaliștii din Qatar. „Faptul că Al-Gharafa și Al-Sadd au ajuns pe ultimele două locuri strică imaginea fotbalului din Qatar. Gata cu scuzele și cu încurajarea jucătorilor acestor echipe, când ei nu merită așa ceva! Într-un sistem sănătos, laudele vin doar atunci când sunt rezultate, iar pedepsele sunt aplicate, când ele lipsesc. E rușinos ce se întâmplă la Al-Sadd și la Al-Gharafa, mai ales că, la aceste cluburi, au fost îndeplinite toate condițiile, pentru ca aceste echipe să producă rezultate la nivel continental”, a remarcat Khaled Jassim, jurnalist cunoscut din zona arabă, cu mențiunea că cealaltă echipă criticată este echipa lui Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

„La Al-Sadd, antrenorul Răzvan Lucescu invocă întruna scuza că echipa joacă pe două fronturi, în campionat și în Champions League. O asemenea scuză trebuie să fie eliminată din discuție. E timpul să ne schimbăm mentalitatea. Toate echipele importante joacă în mai multe competiții, de-a lungul unui sezon. Din păcate, Al-Sadd și Al-Gharafa au dat dovadă de o lipsă crasă de caracter, în acest sezon de Champions League”, a punctat și jurnalistul Hamoud Al-Yazidi.