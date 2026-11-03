Sport

Cea mai mare amendă din istorie la echipa lui Răzvan Lucescu! Scandal monstru după meci

Flaviu Popa
03.11.2026 | 23:20
Cea mai mare amenda din istorie la echipa lui Razvan Lucescu Scandal monstru dupa meci
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Răzvan Lucescu a rămas fără un jucător timp de 6 meciuri
Pedeapsă fără precedent în fotbalul din Qatar pentru vedeta lui Răzvan Lucescu. Antrenorul lui Al-Sadd nu se va putea baza pentru șase meciuri pe brazilianul Claudinho.
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Claudinho, fotbalist cotat la 12 milioane de euro și jucător la Al-Sadd, echipă pregătită de Răzvan Lucescu, a fost suspendat pentru șase meciuri. Federația de Fotbal din Qatar nu a avut milă de fotbalist după ce acesta a făcut circ la finalul meciului cu Shamal, scor 4-1. A primit și o amendă record cum nu a mai văzut fotbalul din această țară: 245.000 de euro.

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Ce s-a întâmplat, mai exact? Claudinho a încercat să lovească un membru al echipei Shamal, fiind eliminat de arbitru. Nervos, a lovit masa pe care stătea trofeul pentru „Omul Meciului”, iar premiul a fost distrus. Paradoxal, acel premiu îi era destinat tocmai brazilianului, iar acum va fi obligat să plătească trofeul.

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Cei de la Al-Sadd au anunțat că respectă decizia Comisiei de Disciplină, însă o consideră exagerată și au decis să o conteste. Brazilianul joacă pe postul de mijlocaș ofensiv și a înscris 3 goluri în 12 meciuri pentru echipa lui Răzvan Lucescu. A reușit, de asemenea, patru pase decisive în acest sezon în Qatar.

Chiar și fără brazilian, Răzvan Lucescu va trebui să se mențină pe primul loc în Qatar. Antrenorul român l-a înlocuit la Al-Sadd pe Roberto Mancini, fost selecționer al Italiei. După opt runde, Al-Sadd este pe primul loc în clasament cu 18 puncte, la egalitate cu Al-Rayyan și Al-Duhail, dar cu un golaveraj mult mai bun. Cu toate acestea, în Liga Campionilor Asiei echipa lui Răzvan Lucescu nu o duce grozav. Aici, Al-Sadd este pe penultimul loc cu două remize și două eșecuri. Răzvan Lucescu câștigă 3,5 milioane de euro pe an în Qatar și mai are contract cu Al-Sadd până pe 30 iunie 2028. Nu toată lumea îl apreciază, însă, pe Răzvan Lucescu.

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Jurnaliștii din Qatar sunt foarte nemulțumiți de modul în care se prezintă echipa lui Răzvan Lucescu

În condițiile în care a fost adus cu scopul clar de a câștiga Liga Campionilor Asiei, Răzvan Lucescu i-a nemulțumit pe jurnaliștii din Qatar. „Faptul că Al-Gharafa și Al-Sadd au ajuns pe ultimele două locuri strică imaginea fotbalului din Qatar. Gata cu scuzele și cu încurajarea jucătorilor acestor echipe, când ei nu merită așa ceva! Într-un sistem sănătos, laudele vin doar atunci când sunt rezultate, iar pedepsele sunt aplicate, când ele lipsesc. E rușinos ce se întâmplă la Al-Sadd și la Al-Gharafa, mai ales că, la aceste cluburi, au fost îndeplinite toate condițiile, pentru ca aceste echipe să producă rezultate la nivel continental”, a remarcat Khaled Jassim, jurnalist cunoscut din zona arabă, cu mențiunea că cealaltă echipă criticată este echipa lui Florinel Coman.

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„La Al-Sadd, antrenorul Răzvan Lucescu invocă întruna scuza că echipa joacă pe două fronturi, în campionat și în Champions League. O asemenea scuză trebuie să fie eliminată din discuție. E timpul să ne schimbăm mentalitatea. Toate echipele importante joacă în mai multe competiții, de-a lungul unui sezon. Din păcate, Al-Sadd și Al-Gharafa au dat dovadă de o lipsă crasă de caracter, în acest sezon de Champions League”, a punctat și jurnalistul Hamoud Al-Yazidi.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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