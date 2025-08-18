Gigi Becali exultă după Rapid – FCSB 2-2. „Pentru el mă bucur cel mai mult. E favoritul meu!”. Mesaj dur pentru Olaru: „La mine nimeni nu are timp”

FCSB a remizat, 2-2, în derby-ul de pe Arena Națională contra Rapidului. Gigi Becali a vorbit despre prestaţia lui Mihai Lixandru, care a înscris primul gol al întâlnirii, dar şi despre situaţia în care se află căpitanul Darius Olaru, înlocuit din nou la pauză.

„Favoritul” lui Gigi Becali a înscris în derby-ul Rapid – FCSB

În minutul 7 al derby-ului de pe Arena Națională, . A fost primul meci în care mijlocașul a fost integralist, după accidentarea gravă care l-a afectat în sezonul trecut. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a analizat prestația mijlocașului, dar și evoluția căpitanului Darius Olaru.

„E o bucurie că Lixandru și-a revenit. E favoritul meu, îmi place, jucător de luptă, jucător care acoperă zonele, nu greșește, nu pierde mingea, are forță. În schimb, Olaru, în prima repriză a dezamăgit, nu mai câștiga niciun duel. Trebuie neapărat să-și revină Olaru. El e o piesă principală.

El trebuie să joace număr 10, el face tot jocul acolo. Tănase este și el număr 10, dar el are o anumită indolență. Nu este războinic. Când nu mai vrea el, nu mai are chef… E nevoie de un jucător acolo care să facă diferența, cu goluri, pase de gol, un 10 adevărat”, a transmis patronul campioanei.

Darius Olaru, titular contra lui Aberdeen?

din play-off-ul Europa League, însă dacă evoluția sa va fi sub așteptări, acesta va părăsi din nou terenul la pauză. „(n.r. poate își revine la Aberdeen) O să joace. Vedem ce se întâmplă în prima repriză și dacă nu… îl schimbăm și gata. Noi trebuie să-l forțăm pe Olaru să își revină, avem nevoie de el. E un jucător esențial în această echipă.

(n.r. n-ar fi bine să-l lăsați pe teren până în minutul 70?) La mine la echipă nu există timp, eu am altă concepție. Probabil că greșesc, dar asta e a mea și merg până la capăt cu ea. Nu are timp FCSB-ul să facă experimente. Nici dacă-l cheamă Olaru, nici dacă-l cheamă Messi.

Te schimb și gata, nu am eu timp de tine. O echipă n-are timp de un jucător. Jucătorul are timp de echipă. Nu se sacrifică echipa pentru un jucător, jucătorul se sacrifică pentru echipă”, a transmis patronul FCSB-ului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

