Cea mai mare dezamăgire a Ginei Pistol. Iubita însărcinată a lui Smiley a răbufnit: “Am fost fraierită”

Gina Pistol a recunoscut care este cea mai mare dezamăgire a vieții sale. Iubita lui Smiley a răbufnit în cadrul unei transmisiuni din mediul online și a spus adevărul legat de acest subiect relativ sensibil din viața ei personală.

Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite și Asia Express este una dintre cele mai cunsoscute apariții din showbiz-ul românesc și a oferit detalii rămase până acum neștiute.

Blondina a povestit pe rețeaua de socializare că a fost fraierită de foarte multe ori. Iar adesea s-a întâmplat să își pună încrederea în câteva persoane de la care nu s-ar fi așteptat să o trădeze.

Gina Pistol, despre cea mai mare dezamăgire din viața ei: “Am fost fraierită de foarte multe ori”

Gina Pistol traversează cu siguranță cea mai frumoasă perioadă din viața ei, fiind însărcinată cu primul ei copil și al lui Smiley. Vedeta de televiziune și-a deschis sufletul și le-a mărturisit fanilor că a fost păcălită chiar de câteva persoane importante din viața ei, în care avea mare încredere.

Cunoscută pentru că este o fire foarte directă, Gina Pistol a recunoscut însă că toate experiențele neplăcute au ajutat-o în timp să poată recunoaște astfel de persoane cu intenții mai puțin bune către ea. Totodată, vedeta își va cunoaște fetița la începutul anului viitor, atunci când este programată nașterea ei.

În ultima perioadă a fost acuzată că adesea primește anumite lucruri în mod gratuit. Vedeta le-a dat tuturor răutăcioșilor replica și legat de acest subiect.

“Se trezește câte o persoană să spună că primesc totul pe gratis. Da, sunt momente când mai primesc și eu pe gratis sau primesc reduceri. Și eu cred că merit asta pentru că sunt în showbiz de 20 de ani iar de-a lungul timpului, am oferit și eu mult timp din viața mea. Eu sunt de fel foarte generoasă, am oferit pentru că mi s-a cerut ajutorul, pentru că oamenii care mi-au cerut ajutorul îmi erau dragi, unii erau la început de drum pentru și nu își permiteau să plească. Am oferit pentru cauze nobile dar mi s-a mai luat și cu japca, am fost fraierită de foarte multe ori. Am zis că la un moment dat o sa vină vremea să primesc și eu”, a povestit Gina Pistol, în cadrul unei postări de pe Instagram.

Gina Pistol a considerat că merită un astfel de tratament, ceva mai special, și datorită statutului său, fiind consacrată de mai bine de două decenii pentru aparițiile ei pe sticlă. Iubita lui Smiley nu a fost ferită, de-a lungul anilor, de anumite țepe chiar și de ordin financiar pe care le-a primit.

„Aveam o perioadă în care nu aveam bani, dar cu toate astea mergeam gratis sa prezint evenimente sau pe bani foarte puțini pentru că voiam să ajut. Îmi amintesc că am fost sunata de o tipa sa prezint un bal al bobocilor. M-am dus și am prezentat, iar la puțin timp am aflat că domnișoara respectivă și-a luat de trei ori suma pe care am primit-o eu . Deci mi-am luat și eu țepe, țepe mari, unele de la companii de renume. Eram prea bună, mi-a fost jenă de obraznicia lor și lăsam de la mine”, a susținut aceasta despre țepele primite.

