Cea mai mare dorință a lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu: „Îmi doresc să ne ierte pentru trauma prin care au trecut”. Exclusiv

Celebrul designer Alexandru Ciucu abia așteaptă să vină sărbătorile de iarnă. Anul aceasta, Raisa și Carolina vor petrece Crăciunul împreună cu mama lor, Alina Sorescu și Revelionul cu el. Pentru că fetelor le place la schi, a decis să le ducă pe micuțe la zăpadă, la Bansko, îm Bulgaria.

Alexandru Ciucu, despre cea mai mare dorință după divorț

După o perioadă îndelungată, procesul de divorț dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a încheiat. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, celebrul designer mărturisește că face toate eforturile, atât el, cât și fosta lui soție, ca fetele să-i ierte pentru trauma prin care au trecut din cauza separării.

Apele s-au mai limpezit, și, anul acesta au decis de comun acord ca de Crăciun, Raisa și Carolina să stea împreună cu mama lor, urmând ca de Revelion să meargă la el. Pentru că toată familia iubește să meargă la schi, Alexandru Ciucu își va duce fetele în Bulgaria.

„Anul acesta vor petrece Crăciunul la Alina, urmând că Revelionul să-l petreacă cu mine. Le-am propus să mergem la munte, la schi și au fost de acord. Cred că vom merge în Bulgaria, la Bansko, unde merg mai mulți prieteni împreună cu copiii lor.

Nu am mai fost niciodată, dar am auzit că este foarte frumos. Am rezervat un hotel cu piscină ca să putem avea activități sportive și în caz că nu va fi zăpadă suficientă”, ne dezvăluie celebrul designer, în exclusivitate pentru FANATIK.

În ultimii ani, micuțele au preferat să meargă pe principiul ”Moșul știe mai bine ce să ne aducă” așa că își așteaptă, cu emoție și bucurie, cadourile.

„Nu le-am întrebat încă ce își doresc de la Moșul, dar am observat că în ultimii ani au preferat să fie surpriză. Pe principiul ”știe Moșul mai bine” ce să le aducă. Cel mai probabil îi vor scrie că au încredere în alegerile lui, lăsându-l să se descurce singur”, ne mai spune Alexandru Ciucu.

„Am încercat mereu să le feresc de trauma divorțului prin care am trecut”

Implicate într-un divorț dureros, fetițele lui Alexandru Ciucu și ale Alinei Sorescu au rezistat cu greu. Chiar dacă părinții au făcut eforturi uriașe să nu le implice, acest lucru nu s-a putut rezolva de fiecare dată.

„Așa cum ai observat, este foarte dificil să ferești proprii copii de lucrurile negative care se întâmplă în familie. Sunt deja la vârsta la care văd tot și înțeleg orice lucru.

Am încercat mereu să le feresc de , iar când nu s-a putut am încercat să le spun adevărul, dar pe înțelesul lor. Copiii simt imediat dacă le ascunzi ceva și, peste ani, își vor aduce aminte ce le spui azi”, ne mărturisește fostul soț al Alinei Sorescu.

Alexandru Ciucu, un tată prezent și implicat în jocurile copilăriei

Designerul încearcă să fie un tătic cât mai implicat atunci când le are pe micuțe la el. Îi place foarte mult să se joace cu Raisa și Carolina, preferatele lor fiind jocurile de societate. De asemenea, Alexandru Ciucu ne vorbește, cu emoție, și despre calitățile fizice și morale pe care fetele lui minunate le-au moștenit de la el.

„Una dintre activitățile care ne relaxează foarte tare este să jucăm diferite jocuri. Dacă suntem doar noi trei, jucăm macao sau uno. Dacă suntem și cu părinții mei sau cu alți prieteni, ne distrăm jucând monopoly. Vara jucăm badminton în curte și mai nou, speedminton și tenis.

Ca fizionomie, Carolina a moștenit cam totul de la mine, iar Raisa ochii și nasul. Din punct de vedere al felului de a fi, Carolina a luat de la mine spiritul întreprinzător și tendința de a-i proteja pe cei apropiați, iar Raisa a luat perfecționismul și ambiția. Talent au amândouă și la muzică, dar și la cum își asortează hainele”, ne povestește celebrul designer.

Alexandru Ciucu: „Îmi doresc să ne ierte pentru trauma prin care au trecut”

Procesul de divorț între Alexandru Ciucu și cunoscuta cântăreață Alina Sorescu s-a încheiat. Cea mai mare dorință a designerului, acum că s-a terminat totul, este ca Raisa și Carolina să îi poată ierta pe amândoi pentru trauma produsă de acestă separare.

„Îmi doresc ca fetele noastre să fie fericite, să știe că le iubim și să ne ierte pentru trauma prin care au trecut din cauza divorțului.

. Sper că de acum lucrurile să reintre într- un firesc. Să ne ocupăm constructiv de creșterea, educația și echilibrul emoțional al copiilor noștri”, ne divulgă Alexandru Ciucu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Noua colecție semnată Alexandru Ciucu, ”Black is the new Black”

Alexandru Ciucu este unul dintre cei mai cunoscuți designer vestimentari din România. În premieră, aflăm când apare și cum se numește cea mai nouă colecție pentru anul 2025.

„Mă ocup în principal de noua colecție de costume de ceremonie pentru 2025. În creația noilor modele am plecat de la preferințele mirilor din ultimii ani, când au cerut cu predilecție negru. Am denumit colecția ”Black is the new Black” cu trimitere la ideea că, în această perioadă, oamenii se reîntorc la clasic.

Modelele vor fi unicat și, prin elementele noi pe care le aduc, vor purta amprenta imaginației mele. În paralel, mă ocup și de colecția de damă la care tot lucrez de ceva timp, dar cred că o să mai dureze puțin până o voi lansa”, ne spune Alexandru Ciucu, în exclusivitate pentru FANATIK.