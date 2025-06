Cea mai mare dramă a fotbalului slovac! Fostul jucător al lui Real Madrid, mort la 28 de ani, era să ne distrugă Generația de Aur! Foto exclusiv

2 iunie 1993 rămâne o zi neagră pentru fotbalul românesc, după ce tricolorii au suferit una dintre cele mai grele înfrângeri din istorie. La Kosice, România era învinsă, în , de Cehoslovacia, scor 2-5, și părea că drumul spre SUA a ajuns la capăt.

Peter Dubovsky a înscris cu România singura triplă din cariera la națională

La scorul de 2-2, imediat după ce Florin Răducioiu egalase, Peter Dubovsky a ieșit la rampă și a învins România de unul singur. Atacantul care juca pe atunci la Slovan Bratislava a înscris de trei ori și i-a adus victoria Cehoslovaciei.

La scurt timp după acest succes, la 21 de ani, Peter Dubovsky s-a transferat la Real Madrid, însă nu a reușit să se impună la formația din capitala Spaniei. Doi ani mai târziu, fotbalistul născut în Bratislava a ajuns la Oviedo.

Tragedia din Thailanda care a îndoliat Slovacia. Peter Dubovsky a murit în timp ce era în vacanță!

23 iunie 2000 ar fi trebuit să fie o zi obișnuită pentru Peter Dubovsky și logodnica lui. Cei doi se aflau în vacanță, în Thailanda, într-un resort din Ko Samui.

În timp ce încerca să facă o poză la o cascadă, Peter Dubovsky s-a împiedicat și a căzut în gol. Peste ani, într-un interviu acordat presei din Spania, Aurelia Caraba, logodnica fotbalistului a dezvăluit ultimele clipe din viața fostului fotbalist.

„Noi nu l-am văzut când a căzut. Erau mai mulți turiști care cereau un telefon, dar acolo nu era semnal pentru telefoanele mobile. Am coborât și încă era conștient, dar suferise multe lovituri, cea mai gravă la cap. Fusese deja scos din apă. Un turist, care era medic, ne-a ajutat. Cu ajutorul unui walkie-talkie au chemat o ambulanță. Un elicopter a venit, dar nu putea să coboare în acea zonă. L-au urcat cu o targă și apoi am zburat la spital. Am vorbit cu el tot timpul.

La spital ne-au spus să așteptăm, că avea un hematom. Îmi treceau tot felul de gânduri prin cap în acel moment: dacă va mai juca fotbal, dacă va rănâne toată viața într-un scaun cu rotile. Cel mai important era să rămână în viață. După câteva ore, medicii au venit și mi-au spus să merg să-mi iau rămas bun de la el. Era deja intubat, dar nu mai era conștient”, a povestit Aurelia Caraba pentru La Nueva Espana.

Peter Dubovsky avea inelul de căsătorie în bagajul din Thailanda

Vacanța din Thailanda ar fi trebuit să fie una memorabilă pentru Peter Dubovsky și Aurelia Caraba. După tragedie, în bagajele acestuia a fost găsit un inel.

„Riso Trutz, prietenul nostru, mi-a spus ce plănuise Peter. Cumpărase inelul înainte să plecăm în vacanță și își dorea să mă ceară în căsătorie acolo”, a mai spus Aurelia Caraba.

Cum arată mormântul lui Peter Dubovsky, la 25 de ani de la decesul acestuia

Peter Dubovsky a fost înmormântat în cimitirul Vrakuna din Bratislava, aflat la aproximativ 7 kilometri de stadionul „Tehelne pole”, unde . Mormântul fostului fotbalist se află aproape de intrarea principală şi este uşor de recunoscut.

Piatra funerară de culoare albă are o minge de fotbal deasupra, iar fani de la Oviedo vin deseori să viziteze mormântul, în special în jurul datei decesului fotbalistului.

Un fost adversar al României, înmormântat la câţiva metri de Peter Dubovsky

Pe aleea care duce spre mormântul lui Peter Dubovsky se află şi locul unde îşi doarme somnul de veci Ladislav Kacani. Internaţional cehoslovac în perioada 1953-1962, acesta a întâlnit naţionala României în preliminariile pentru CM 1954, în victoria cehoslovacilor de la Bucureşti, scor 1-0.

După retragerea din activitate, Ladislav Kacani a devenit antrenor şi a condus, alături de Ladislav Novak, naţionala Cehoslovaciei. La 18 ani de la duelul cu tricolorii, Kacani a întâlnit din nou România, de această dată în preliminariile pentru EURO 1972. Cehoslovacii au câştigat meciul de pe teren propriu, ca mai apoi să piardă partida de la Bucureşti, într-un duel decisiv pentru calificarea în baraj.

