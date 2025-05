Cea mai mare dramă din istoria handbalului românesc: „S-au întâmplat lucruri ciudate la finala cu URSS de la Jocurile Olimpice!”

România este bine cunoscută pe plan mondial pentru performanțele reușite atât la handbal masculin, cât și la feminin. În ciuda rezultatelor extrem de bune, din vitrina „tricolorilor” lipsește un trofeu, iar Andrei Vochin a transmis despre ce este vorba.

Andrei Vochin, detalii despre cea mai mare dramă din istoria handbalului românesc

În cadrul , Andrei Vochin a povestit cum România a pierdut finala Jocurilor Olimpice din 1976, la aceeași ediție în care Nadia Comăneci lua 10 pe linie. Jurnalistul a explicat cum , iar rușii au profitat de un amical care s-a disputat fix înainte ca Olimpiada să-și aibă startul.

„Noi nu am mai luat titlul mondial, dar am luat argint la Olimpiadă, bronz. Noi am luat argint inclusiv în 1990. Mergeam ca favorită la turneele finale, dar mereu se întâmpla câte ceva. La sfârșitul anilor 70 au început anumite țări să investească și să crească în handbal.

Două dintre ele, Franța și Spania, au făcut un salt uriaș învățând de la noi. Au folosit două metode diferite. Francezii au trimis la noi în țară specialiști. Daniel Constantini, cel care a fost selecționer și este un mare nume în antrenoratul francez, a câștigat o grămadă de titluri, a venit la noi în țară, a cerut să se întâlnească cu Ioan Kunst Ghermănescu, rectorul de la ANEFS și Leon Teodorescu.

I-au invitat în Franța două săptămâni, au stors tot de la ei Era într-o perioadă în care eram atât de buni și spuneau că nu știu ei ce să facă, noi le explicăm cum facem noi, doar că ei au luat o bază, după care au dezvoltat foarte tare și au făcut investiții foarte multe. Asta au făcut francezii.

„Cel mai dramatic meci a fost finala din 70! Drama cea mai mare pentru noi a fost la Olimpiada din 76”

Gațu a spus la un moment dat ‘Păi ce facem, băi? Îi învățăm pe ăștia handbal?’ Restul au spus ‘Lasă, Cristinele, că nu sunt ei în stare’, dar acum domină lumea la handbal.

Spaniolii au făcut invers. Ei ne-au luat jucătorii acolo. Vasile Stângă, de exemplu, s-a dus în Spania. El a fost un nume uriaș. Vasile Stângă a fost, cu 1414 goluri, peste Birtalan, care a fost golgheter, campion mondial. Birtalan a dat la echipa națională doar vreo 993 de goluri. Între ei a fost Robert Licu, care a fost foarte talentat, dar nu a avut parte de o generație foarte bună.

Cel mai dramatic meci a fost finala din 70, care a avut 4 reprize de prelungiri. Pentru noi drama foarte mare a fost Olimpiada din 76, cea cu Nadia. Noi eram favoriți, am ajuns în finală cu rușii, pe care îi băteam pe unde-i prindeam. Finala a fost cu URSS la Montreal.

Atunci s-au întâmplat niște lucruri. Înainte de turneu, șeful comunist al delegației a intervenit pe lângă Ioan Kunst Ghermănescu ca să acceptăm să jucăm un amical înainte de turneu cu rușii. Jucătorii nu prea voiau, doar că era conducerea de partid și de stat, erau rușii, și s-a făcut un amical până la urmă cu ei. I-am bătut atunci la 10 goluri. Rușii au filmat, deși noi am spus să nu se filmeze. Era dificil pe vremea aia să se filmeze, meciul a fost la Montreal, fix înainte de turneu.

„Băieții au intrat pe vârfuri în finală! Și-au luat revanșa cu Steaua la un an distanță”

Au văzut… Oricum ne cunoșteau, dar au mai avut ceva în plus. Ce s-a întâmplat invers a fost sentimentul nostru de relaxare. Am spus ‘I-am bătut la 10 goluri pe ăștia.’ Au cam intrat pe vârfuri băieții, toți au recunoscut. Acesta e marele regret, că noi nu avem titlul olimpic. Ne-au bătut 15-19, la patru goluri. A fost destul de mult pentru noi.

Au fost mai multe chestii. De exemplu, Peru spune ‘A fost un meci total atipic.’ De ce? Că s-a jucat finala mică înainte, iar finala mică a avut reprize de prelungiri, iar noi așteptam în sală. El, ca portar, a spus ‘A fost unul dintre cele mai proaste meciuri pe care am putut să le fac, pentru că nu am putut să-mi fac ritualul.’

Răzbunarea cum a venit? Echipa URSS-ului era practic TSKA Moscova. Echipa noastră era practic Steaua București, mai puțin Peru. Au jucat finala Cupei Campionilor cu TSKA Moscova în 1977 și au câștigat și s-au răzbunat astfel după un an de zile. Olimpiada era totuși mai mare”, a spus Andrei Vochin.