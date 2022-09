Cea mai mare dramă din viața Roxanei de la Mireasa. La numai 23 de ani, noua concurentă a pierdut două sarcini

Cea mai mare dramă din viața frumoasei blondine. La numai 23 de ani, noua concurentă a emisiunii matrimoniale de la Antena 1, sezonul 6, a pierdut două sarcini după ce a rămas gravidă cu doi parteneri diferiți.

Concurenta, pe numele său complet Roxana Rodica Tobă, a trecut prin momente dureroase în trecut. Tânăra de doar 23 de ani a povestit că a rămas însărcinată de două ori, dar în niciuna dintre situații nu a putut să devină mamă.

Blondina, originară din Târgu-Jiu, a pierdut de fiecare dată sarcina, la scurt timp după ce a pus capăt relațiilor amoroase în care se afla. În plus, recunoaște că a fost înșelată de foștii iubiți.

„Prima mea relație a fost frumoasă, a fost începutul vieții mele. Cea de-a doua m-a terminat pentru că am iubit foarte mult acel om, dar am fost înșelată. Am aflat că sunt înșelată din telefonul lui.

După câteva zile am aflat că sunt și gravidă. El, bineînțeles, a spus avort. M-am supărat foarte tare și din cauza stresului, nu am putut ține sarcina. Îmi doream copilul acela, dar n-a fost să fie”, a spus Roxana, notează .

Roxana de la Mireasa, despre pierderea celei de-a doua sarcini

Roxana de la Mireasa și-a revenit după pierderea suferită abia la 3 ani distanță. S-a îndrăgostit de un tânăr care a părăsit-o la scurt timp după ce . Bărbatul s-a întors în brațele fostei iubite.

Concurenta de la Antena 1 crede că supărarea și stresul au făcut-o să retrăiască din nou pierderea unei sarcini. Cea de-a doua dramă a fost mai dureroasă decât prima, dar speră că-și va găsi sufletul pereche în show-ul matrimonial.

Își dorește foarte mult o familie, motiv pentru care Roxana a venit încrezătoare în casa Mireasa, unde speră să găsească un om sincer și care să nu fi fost căsătorit înainte.

„Îmi doresc ca viitorul meu soț să fie înalt, brunet, cu ochi căprui, sociabil, mai mare de vârstă și să fie amuzant. Nu aș vrea pe cineva care să fi fost căsătorit înainte. Contează să ne înțelegem, îmi doresc 2 copii, o familie”, a mai spus Roxana, mai arată sursa citată.