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“Cea mai mare durere a celor 28 de ani de viață ai mei!” Mesajul sfâșietor al fotbalistului brazilian care a ratat un penalty la Cupa Mondială

Norvegia a furnizat o mare surpriză, eliminând naționala Braziliei, care părea decisă să câștige a șasea Cupă Mondială din istorie, dar a părăsit competiția în optimile de finală
Catalin Oprea
08.07.2026 | 10:15
Cea mai mare durere a celor 28 de ani de viata ai mei Mesajul sfasietor al fotbalistului brazilian care a ratat un penalty la Cupa Mondiala
SPECIAL FANATIK
Bruno Guimaraes ;i-a asumat vina și-a asumat vina înfrângerii cu Norvegia FOTO X
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Brazilia a dezamăgit din nou la Cupa Mondială și rămâne fără trofeu câștigat din 2002, atunci când Selecao și-a adjudecat pentru a cincea oară trofeul. De data aceasta, Norvegia lui Haaland a fost cea care a pus piedică echipei lui Carlo Ancelotti.

Bruno Guimaraes și-a asumat vina eșecului cu Norvegia

La trei zile după eliminarea Braziliei, după penalty-ul ratat, la 0-0 pe tabelă, mijlocașul Bruno Guimaraes (48 selecții/3 goluri) a publicat o scrisoare lungă și emoționantă pe rețelele sale sociale. El și-a asumat întreaga responsabilitate și a mărturisit că trăiește „cea mai mare durere” din viața sa sportivă. Totodată, Guimaraes a dezvăluit momentul care l-a ajutat să-și revină.

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Am scris și șters acest mesaj de atâtea ori încât am pierdut numărul„, a scris fotbalistul de la Newcastle, înainte de a explica de ce a simțit nevoia să vorbească: „Am fost mereu aici la victorii, așa că nu e nimic mai corect decât să te prezinți acum și să nu te ascunzi ca să vorbești cu tine în timpul înfrângerii”.

“Cea mai mare durere a vieții mele”

Brazilianul recunoaște că greșeala de la penalty l-a marcat profund după eliminarea dură a echipei lui Ancelotti. „Fotbalul, care mi-a oferit tot ce am, astăzi este responsabil și pentru că am simțit cea mai mare durere a celor 28 de ani de viață ai mei. Să ratez de la 11 metri și să fiu eliminat în optimile de finală este greu, este foarte dureros, doare foarte tare, dar va fi încă un obstacol pe care va trebui să-l depășesc„, a mai punctat fotbalistul.

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Totuși, cel mai emoționant fragment a fost când s-a întors acasă. „Cel mai incredibil lucru dintre toate a fost să mă întorc acasă după cea mai tristă zi din viața mea și primul lucru pe care mi-l spun copiii mei, când m-am trezit, a fost: «Tată, o să ne jucăm mingea?»” O situație care, după cum explică el, l-a făcut să înțeleagă că „indiferent dacă există zile rele sau bune, fotbalul va fi mereu marea mea dragoste”.

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Brazilia visează în continuare la Cupa Mondială

Guimaraes precizează, de asemenea, că nu intenționează să se ascundă public. „Îmi asum responsabilitatea, așa cum am făcut mereu, și acum nu o să fie diferit„, a afirmat brazilianul. El a încheiat un mesaj de speranță, în ciuda loviturii primite de Brazilia: „Visul nu s-a terminat. Este încă viu în inima mea și în cea a milioanelor de oameni pasionați din țara noastră. Acum e timpul să reflectez, să-mi recâștig puterea alături de familia mea și să mă întorc și mai puternic”

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