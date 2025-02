Cea mai mare durere a Corneliei și a lui Lupu Rednic. S-au confesat după ani la rând de regrete: „A fost un șoc”

Cornelia și Lupu Rednic formează un cuplu atât pe scenă, cât și în viață privată, de mai bine de 30 de ani, însă acest lucru nu i-a ferit de dureri și suferințe.

Cornelia și Lupu Rednic, poveste de dragoste de film

Pe când ea avea doar 16 ani, iar el 23, atât la bine, cât și la greu. La acea vreme, Lupu lucra ca bucătar-ospătar, iar mama Corneliei îi era colegă într-un restaurant. Inițial, părinții ei nu au fost foarte încântați de decizia luată de tineri privind căsătoria. Considerau că este mult prea tânără pentru acest rol, însă dragostea lor a fost mai puternică decât orice.

Au depășit toate piedicile care le-au apărut în viață și și-au clădit o familie și o carieră de succes. Deși la exterior par foarte optimiști, mereu cu zâmbetul pe buze și cu glumele la purtător, cei doi au o durere despre care doar ei au știut ani la rând. O suferință mare le-a măcinat sufletele și abia acum s-au destăinuit.

Cea mai mare durere a cuplului Cornelia și Lupu Rednic

În cadrul podcastului , artiștii au vorbit despre cea mai mare durere a vieții lor. Deși se iubesc ca în prima zi, Cornelia și Lupu Rednic nu au copii. Nu puțini au fost cei care au comentat negativ acest lucru, stârnind supărarea cuplului.

„Motivul pentru care noi nu avem copii este problema noastră, rămâne în casa noastră, în familia noastră pentru că nu vreau ca nimeni să comenteze. Nu are nimeni niciun drept să facă asta. Noi suntem foarte luați în vizor de unii și de alții pentru acest motiv și toți își dau cu părerea, dar de unde știu ei ceva despre noi? Noi suntem niște artiști, rezumați-vă la ce suntem noi ca artiști. Nu comentați lucrurile acestea atât de delicate și de intime ale fiecărui om. Sunt în continuare de părere că dacă faci copii, trebuie să ți-i asumi. Asta nu înseamnă că noi nu ni i-am fi asumat.

Știi cum este? Dacă eu am bunătate în mine, pot să văd tot ce spui tu cu ochi buni. Dacă eu am răutate în mine, orice ai spune tu frumos, eu tot o să împroșc cu noroi că atâta sunt eu și atunci nu îi judecăm nici pe acești oameni care își dau ei cu părerea. Sunt mulți care fac copii doar ca să bifeze. Noi am făcut niște declarații la un moment dat pentru că am fost atât de constrânși să zicem ceva, dar vreau să înțeleagă toată lumea. Avem 50 de ani, mai lăsați-o cu asta”, a mărturisit Cornelia Rednic la Altceva cu Adrian Artene.

Șocul suferit după o viață dedicată scenei

Și Lupu Rednic a făcut declarații pe acest subiect. Artistul a recunoscut că el și soția lui mari pentru a-și clădi cariera pe care o au astăzi împreună. Pe lângă acest lucru, se știe că Lupu Rednic este cadru MAI, astfel că și această meserie a necesitat timp, muncă și înțelegere.

„Oamenii care vorbesc sunt oamenii care își dau cu presupusul. Tu știi ce în spatele unei familii după 30 și ceva de ani… câtă muncă, sacrificii (…). Lumea trăiește numai în online și eu spun că e un lucru foarte rău. Nu, domnule, viața trebuie să o iei așa cum e”, a fost replica lui Lupu Rednic.

Cornelia Rednic a mai spus că a fost de-a dreptul șocată de reacția oamenilor din jur. Având în vedere că este viața ei personală și că nu a deranjat pe nimeni cu vreun cuvânt, nu a înțeles, decât târziu, că gura lumii nu poate fi astupată.

„Pentru mine a fost un șoc pentru că, dacă tu știi că nu ai deranjat cu respirație, cu o vorbă, n-am deranjat pe nimeni cu nimic și atunci când am văzut că se scrie rău de noi, comentarii răutăcioase, am suferit. Eu am zis că mă topesc atunci”, a mai spus artista.