Căpitanul giuleștenilor a fost pus pe banca de rezerve de Neil Lennon și a evoluat doar 24 de minute în cele 6 meciuri oficiale. În urma acestei perioade, Daniel Pancu a discutat despre situația lui Cristi Săpunaru la Rapid.

“Cea mai mare enigmă a mea!”. Verdictul lui Daniel Pancu despre situația lui Săpunaru la Rapid

Daniel Pancu așteaptă cu mare interes să vadă revenirea lui Cristi Săpunaru în primul 11 de la Rapid. Odată , căpitanul de 40 de ani este așteptat să evolueze meci de meci pentru gruparea din Crângași.

“Sunt foarte curios cum o să joace Săpunaru acum. Este cea mai mare enigmă a mea! Abia aștept să îl văd pe teren din punct de vedere sportiv. Să îl văd la dueluri, la intensitatea efortului. Chiar sunt curios.

Dacă îi iese bine, înseamnă că este foarte puternic. Mie în locul lui mi-ar fi fost imposibil să fac asta la 40 de ani. Să intru la vârsta asta într-un meci oficial după 3 luni și ceva. Mie mi-ar fi fost imposibil.

Era și un post unde trebuie să ataci spațiile, să te contrezi cu fundașii. El dă, eu primeam. E puțin diferit, dar tot trebuie să urce cu echipa, are de acoperit spații în spatele său. Sunt foarte curios.

Vreau să văd agresivitatea, intensitatea, rezistența. Sunt curios cât va duce. Dar nu o să aibă probleme să se apere la 25 de metri de poartă. La vârsta asta știi și unde vine mingea, fără să te uiți”, a declarat Daniel Pancu la SUFLET DE RAPIDIST.

Săpunaru, omul de încredere din vestiarul Rapidului

În conferința de presă în care a fost prezentat oficial la Rapid, și a explicat faptul că .

“Ține numai de el. Cristi Săpunaru are un angajament cu clubul din postura de jucător profesionist. Azi mă văd cu el. Am vorbit cu doctorul doar telefonic. Azi ne vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Eu sper ca din punct de vedere medical, Cristi să revină cât mai repede. Rapidul are nevoie de el.

Îl cunosc foarte bine, avem o relație specială. Face parte din această familie. Trebuie să înțeleagă faptul că e un pion de bază în cabină. În momentul în care el intră în vestiarul Rapidului, trebuie să-i facă pe ceilalți să respecte cele două culori alb-vișinii.

În ceea ce privește staff-ul, l-am păstrat pe Roberto. Preparatorul meu fizic, Ciprian Moscu, e al doilea. Petre Cristian și Gabi Mărgărit asistenții mei, plus încă un asistent turc cu care lucrez de opt ani de zile”, a declarat Marius Șumudică.

